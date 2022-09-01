Новый таможенный пост открылся в порту Тамани

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

С 1 сентября в морском порту Тамани начал функционировать новый таможенный пост Краснодарской таможни. Он будет работать круглосуточно.

- Регион деятельности морского пункта пропуска включает Таманское, Новотаманское, Вышестеблиевское сельские поселения Темрюкского района Краснодарского края, морской порт Тамань. Новый таможенный пост по объемам сравним с другими постами региона, как порт Кавказ, Туапсе, Темрюк. Также у нас есть пункт в Ейске, но объемы там намного меньше, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Пост находится в здании нового современного пункта пропуска. Его возвели с учетом всех необходимых стандартов. Здесь таможенники будут контролировать экспортируемые и импортируемые грузы морскими судами через терминалы порта. В том числе проверять декларации товаров.

Глубоководная акватория порта позволяет принимать суда дедвейтом до 220 тысяч тонн. А использование самых современных технологий обработки и перевалки грузов значительно ускоряет портовые операции и снижает издержки экспортеров и стивидоров.

Планируется, что порт будет работать круглогодично. Удаленность от населенных пунктов позволяет говорить о порте Тамань как об одном из самых перспективных на юге России.

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