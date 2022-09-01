От 1-го «А» до 1-го «Ф». В Краснодаре в школе № 103 сели за парты 20 первых классов

В школе № 103 Краснодара есть первый класс с литерой "У". Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

В День знаний двор школы № 103 в Московском микрорайоне Краснодара едва вместил всех первоклассников и одиннадцатиклассников – будущих выпускников, а также их родителей: здесь 1 сентября впервые пошли в первый класс аж 800 мальчишек и девчонок.

Белые банты, фартуки и рубашки, темные юбки и брюки, букеты цветов и воздушные шары заполнили весь школьный двор. Кажется, он еле вмещает всех первоклассников, а их здесь – 800 человек. Кто-то из ребят ждет не дождется начала первого урока, а кто-то вот-вот расплачется.

Первоклашки из 1 "Ф" ждут начала первого урока. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– В 1-й «Ф» класс идет моя дочка Дарина, но без настроения. Дело в том, что в эту же школу ходит наша старшая дочь-третьеклассница, и она уже рассказала сестре о всех плюсах и минусах школы, – смеется мама Анастасия Корчай. – Никакие уговоры, тортики и поездки в бассейн пока не подействовали – дочка говорит: «Хочу назад в садик!»

Школьный двор едва вместил всех учеников первых и старших классов. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

На другом конце школьного двора рядом со школьными ансамблями смеются и вместе с классным руководителем вспоминают слова гимна России ребята из 1-го «А», в котором, как и во всех первых классах, 40 учеников. Громче всех поет первоклассник Игорь с огромным букетом цветов.

– Сын не мог дождаться первого сентября: когда познакомился с нашей учительницей, пообещал себе и мне, что будет учиться только на пятерки, – рассказывает его мама Наталья Половинко. – Педагоги в школе действительно очень добрые, внимательные и предусмотрительные, да и у самой школы, если почитать отзывы в интернете, только классные рекомендации.

Цветы для первой учительницы. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Наконец звучат гимны России, Кубани и Краснодара, которые поют всем школьным двором. Старшеклассники поднимают флаги страны, региона и города, а директор школы Светлана Чернявская напутствует их и напоминает, что их первый в жизни урок будет посвящен в том числе 85-летию образования Краснодарского края.

В ответном слове первоклашки в стихах обещают хорошо учиться, а затем под неофициальный гимн молодежи Кубани «Юго-Восточная Европа» старшеклассники разворачивают 20-метровые полотнища ткани цветов флага Кубани. Наконец приходит время первого звонка: его дают ученица 1-го «М» Мария Ничиволодова и ученик 11-го «Г» Иван Стрибижев.

В школе № 103 Краснодара есть первый класс с литерой "У". Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– В нашей школе сформировано 20 первых классов, где будут учиться 800 мальчишек и девчонок, живущих в Московском микрорайоне. Всего в школе 5529 учеников, у которых уже начались уроки, – объясняет директор школы № 103 Светлана Чернявская. – Первые классы будут учиться и в основном здании, и в здании начальной школы: места всем хватит, несмотря на то, что учеников много.

Сейчас рядом со школой № 103, тоже по улице имени Байбакова, по нацпроекту «Образование» строится еще одна школа на 1500 мест.

БУДЬ В КУРСЕ

648 первых классов сформировано в школах Краснодара, в них зачислено около 23 тысяч детей. В прошлом учебном году в школы города пошли 21,3 тысячи первоклассников.