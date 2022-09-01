Землетрясение магнитудой 3,7 произошло вблизи Славянска-на-Кубани

Источник землетрясения зафиксировали на глубине 10 километров

Землетрясение магнитудой 3,7 вблизи Славянска-на-Кубани зафиксировали сейсмоприборы. Подземные толчки жители почувствовали ранним утром 1 сентября.

- Люстру немного пошатнуло. Толчка два точно было, хорошо, что все в доме цело. Кто еще почувствовал? – поинтересовался один из жителей в соцсетях.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 8:14 по московскому времени в 12 километрах от Славянска-на-Кубани и в 56 километрах от Новороссийска. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 километров.

К слову, ученые спешат успокоить жителей. Такая магнитуда не имеет разрушительной силы, но при этом может слегка напугать, пошатнув, например, люстры и посуду.

Специалисты утверждают, что Краснодарский край выполнил лимит по разрушительным землетрясениям на несколько столетий вперед.

- В последний раз землетрясение в 7 баллов зафиксировали на равнинной территории Кубани во второй половине 19-го века. Поэтому как минимум еще триста лет мы можем не бояться подземных толчков такой силы, - говорит заведующий сейсмолабораторией КубГУ Алексей Мухин.

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