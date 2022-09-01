Романа Абрамовича с брюнеткой заметили на набережной Геленджика

Фото: t.me/krasnodarkray1

Миллиардера Романа Абрамовича заметили на набережной Геленджика вечером 30 августа. Он неспешно прогуливался в компании брюнетки. Местные папарацци успели снять парочку издалека. Фото сразу же разлетелось по сети.

На кадрах видно, что Абрамович одет в черные шорты и голубую рубашку. А на молодой спутнице развивается белое платье. Особо внимательные разглядели в девушке Сашу Корендюк. Именно с ней, по слухам, встречается Абрамович.

О причинах визита миллиардера в Краснодарский край нигде не упоминается. Возможно, Абрамович приехал посетить свой собственный отель, которые купил в феврале этого года. Или договориться о новых сделках.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что группа Millhouse, которая принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, купила отель-пансионат «Кристалл» в Геленджике. Ранее здание принадлежало бывшему мэру города-курорта Сергею Озерову, он правил с 1998 по 2007 год.

Кроме этого, Роман Абрамович собирался покупать самый большой в стране аквапарк, который также находится в Геленджике. На эту тему велись переговоры, но о результатах пока ничего не известно.