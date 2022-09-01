Юные патриоты Кубани сняли клип о любви к Родине

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Юные патриоты из Лабинского района Краснодарского края сняли клип о любви к Родине. На кадрах школьники в галстуках из триколора в студии звукозаписи поют песню на слова Вячеслава Антонова.

- 21-й век настал, шар земной от войн устал, население шара гегемон достал. В Евросоюзе мнения нет. Ближний Восток стонет от бед. За океаном лишен власти президент. Нам от северных морей, вдаль до южных рубежей, от Курильских островов, до Балтийских берегов. На земле сей был бы мир, но, если главный командир позовет в последний бой. Президент наш - мы с тобой, - поют в клипе юные патриоты.

В ролике крутятся кадры с торжественных мероприятий: ветераны возлагают цветы к памятнику погибших воинов, школьники проносят по площади флаг России, а также в шеренге поют песню возле военной техники.

Работу молодежи представил в соцсетях глава Лабинского района Владимир Забураев.

- У нас ведется комплексная работа по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Наши юные земляки исполнили патриотическую песню и сделали на нее мощный клип. Уверен, что данный ролик найдет отклик в каждом сердце. Горжусь такими талантами! Их творчество дарит силы для новых дел и свершений, - написал в Telegram-канале Забураев.

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