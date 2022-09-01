Земля раздора: суд признал недействительными сделками договоры аренды участков в Адлерском районе

Фото: Архив "КП"

В последние дни в Адлере очень жарко. И речь не только о высоком градусе на улице. Настоящие страсти кипят в связи с иском Генпрокуратуры РФ об изъятии 140 земельных участков общей площадью 1524 га в Адлерском районе. Места в суде для такого количества ответчиков не нашлось, а потому заседания прошли в актовом зале Адлерской администрации.

В результате иск Генпрокуратуры суд удовлетворил, признав недействительными (ничтожными) сделками договоры аренды земельных участков. Решение суда в силу пока не вступило, и адвокаты ответчиков готовят апелляцию. «КП» - Кубань» пыталась разобраться в этой запутанной истории.

Откуда споры растут

Спорные участки расположены на земле, которая некогда была предоставлена в пользование АТОО «Адлерский чай», преобразованное впоследствии сначала в ООО, затем в ОАО и далее в АО. Затем земельный участок разделили на множество самостоятельных объектов, переданных впоследствии в аренду третьим лицам.

По условиям договоров на арендатора возлагаются обязанности по использованию земельных участков в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, говорится в иске.

Генпрокуратура заподозрила арендаторов в том, что земли не используются по прямому назначению — ведению сельского хозяйства, и обратилась в суд с иском об изъятии участков.

Сами пайщики и арендаторы с обвинением не согласны и утверждают, что занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции. Они опасаются, что теперь, когда участки приведены ими в порядок, обеспечены водой, электричеством и дорогой, земля будет отобрана у них и передана другим людям. По словам ответчиков, им уже сказали, что у них не будет преимущественных прав на аукционах, да и средств на покупку земли нет, так как все силы и деньги вложены в развитие арендованных территорий.

К сожалению, запрос редакции «КП» на проведение фото- и видеосъемки во время заседания отклонили, но наш журналист присутствовал на слушаниях, а в перерывах пообщался с ответчиками и узнал их позицию по поводу иска.

По назначению или нет?

В списке ответчиков - Елена Меремьянина. Ей в числе прочих ответчиков вменяют то, что какой-либо деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством, на участках не осуществляется, но произрастают многолетние лесные насаждения и сорная растительность, что, согласно иску, свидетельствует о неисполнении обязанности по освоению земельного участка.

Как рассказала Елена журналисту «КП», ее семья работала в совхозе всю жизнь, а сама она более 20 лет трудилась на тепличном комбинате «Адлерчай». У всех были земельные паи, на которые Елена и еще 14 человек получили участок в 27 га. По словам Елены, они эту землю разделили между собой внутренним договором с разрешения московского Росимущества. Но часть документы получили, а они нет - их документы о разделе затерялись.

- Внутренний договор у нас сохранился, и основной договор есть, - рассказывает женщина. - На этом земельном участке построено за наш счет 10 теплиц, в которых растет 20 тысяч корней роз, мы выкопали водоем, с которого поливаем. Далее у нас растет фруктовый сад, сажаем постоянно фруктовые деревья. Также у нас пасека. Участок мы используем по сельхозназначению, у нас нет никаких там построек.

Елена добавила, что они обращались в суд с ходатайством, чтобы их участки были все проверены, но его отклонили.

Фото участка, предоставленное Еленой Меремьяниной

Буйволов поборол, воду добыл… Сможет ли отстоять участок?

Поведал свою историю и Олег Прохоров. Договор переуступки аренды того участка, по которому сейчас идут споры, у него был заключен в 2017 году.

- Все оформлено было через Росимущество, абсолютно легитимно, - говорит мужчина. - Участок все это время осваивался, мы его брали на продолжительный срок, поэтому не форсировали события, делали все своими руками. Наше село находится в отдалении, поэтому туда добиться кого-то из специалистов - целое дело. Пришлось многое осваивать самому и учиться делать своими руками.

Как рассказал Олег, с помощью членов своей семьи он установил почти полкилометра забора, огораживающего участок. Это обошлось в копеечку - почти в 2 млн рублей. И без забора никак - когда его не было, на участок приходили свободно гуляющие стада коров, буйволов и лошадей, которые все съедали.

Еще одной проблемой стала вода.

- Это достаточно сложный процесс, потому что в наших местах вода - это большая редкость, - делится Олег. - Я приглашал гидрогеолога с большим опытом, он сказал, что воды здесь нет или будет очень мало, буриться можно вот в этом месте. Пробурили скважину более 100 метров и заглушили, потому что шел песчаник десятки метров, когда он заканчивался - неизвестно. Заказал разведку уже с определением 10 точек, поиском водонасыщенных трещин. Нашли на большой глубине. Затраты были большие, но объем и качество воды для питья никак не пригодно, для полива сойдет. Это все делалось в рамках и с целью освоения этих территорий, тоже было потрачено на поиск воды, ее добычу около миллиона.

- Нанимали трактор, была закуплена техника: мотокультиватор, электрокосилка, отбойник и другая, участок выравнивали и делали подсыпки, убирали дикие кусты и деревья, вывезли огромное количество мусора, - продолжает перечислять проделанную работу мужчина. Отмечая, что посадки у них есть, строится большая теплица.

Теплицу в 800 кв. метров не заметили?

Еще одна ответчица - Маргарита Андреева. Как поясняет женщина, на ее участке стоит большая капитальная теплица из стекла - около 800 м2, а на осень запланирована посадка фейхоа на 40 сотках. А еще Маргарита - многодетная мама.

- Я многодетная мать, у старшего ребенка астма, поэтому нами было принято решение поменять климат и переехать из Москвы в Сочи, чтобы дети росли в хороших условиях, - рассказывает Маргарита. - Нам переуступили права аренды на сельхозземлю, мы завезли туда много саженцев, деревьев, посадили это все, ухаживали. Что-то уже дало урожай, что-то только на подходе. Мы тщательно ухаживали и продолжаем ухаживать за своим участком, он нас кормит.

Сложились отношения и с соседями. Андреевы косили траву и отдавали ее тем, у кого есть коровы, а взамен брали парное молоко.

Теперь же семья пребывает в шоке от того, что могут лишиться всего, во что вкладывали душу, силы и деньги.

Фото предоставлено ответчицей Маргаритой Андреевой

Конюшни и сады образцового содержания

Можно встретить на спорных территориях и лошадей. Например, Оксана Рыбалко рассказывает о том, что разводит племенных лошадей на участке в Нижней Шиловке. Женщина поделилась с редакцией фотографиями своего конехозяйства. На них благоустроенные конюшни и загоны, техника и инвентарь, сами лошади. Как говорит Оксана, на втором участке у семьи высажен образцовый сад, где более трех тысяч корней плодовых деревьев, имеется ягодник.

Фото предоставлено Оксаной Рыбалко

Слово адвокату

Сложившуюся ситуацию нам прокомментировала адвокат одного из ответчиков Надежда Ступак:

Архив "КП"

«Я представляю интересы Андреевой Маргариты, ответчицы по иску замгенерального прокурора РФ в интересах неопределенного круга лиц к многочисленным ответчикам, их 149, одна из этих ответчиков является моей доверительницей.

Резолютивная часть решения была оглашена 24 августа 2022 года, процесс начался 16 августа 2022 года. За пять судебных заседаний, из них два предварительных, состоялось решение. В чем суть вопроса. Речь идет об исковом заявлении о признании договора аренды, заключенного между государственным органом Территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным недвижимым имуществом и акционерным обществом «Адлерчай» о предоставлении земельного участка в аренду на 49 лет. Соответственно, прокуратура ставит вопрос о признании ничтожным в первую очередь данного договора и говорит о том, что раз вы получили по договору переуступки право аренды, уважаемая госпожа Андреева, то и ваш договор является ничтожным.

В обоснование своих требований прокуратура указывает на то, что первая сделка - между государственным органом и коммерческой структурой - являлась мнимой сделкой, что некие должностные лица государственного органа, а также коммерческой структуры не имели намерений заключить договор на использование данной земли под сельхозназначение. Не приводя ни одного доказательства в подтверждение данных доводов. Если мы вернемся к исковому заявлению прокуратуры, в котором говорится о том, что должностные лица, реализуя противоправную цель по распоряжению государственным имуществом, подписали данный договор, на вопрос в процессе представителю прокуратуры о том, привлекались ли конкретные лица к уголовной ответственности, вносились ли представления, привлекались к иной ответственности, представитель прокуратуры не смог ответить, не смог представить доказательств, что кто-то действовал противоправно. Причем данные договоры аренды имеют конкретных должностных лиц, которые их подписали. А последствия должна нести Андреева - многодетная мать, у нее четверо детей, которая решила заняться сельхозпроизводством на земельном участке, который она арендовала в законном порядке. И на сегодняшний день ей предъявляют претензию в том, что некие должностные лица подписали что-то не так, поэтому вы, будьте любезны, освободите земельный участок.

На вопрос к представителям прокуратуры - а на основании чего же был заключен первоначальный договор более 10 лет назад - в 2009 году, признано ли распоряжение незаконным? - прокуратура отвечает: "Нет". Первоначальное распоряжение по предоставлению в аренду законно, а договор последующий, который заключен на основании этого распоряжения, является ничтожным. Более того, в исковом заявлении говорится о том, что, реализуя цель раздела этого земельного участка, данный земельный участок «Адлерчай» был разделен на многие участки, им присвоены кадастровые номера, а потом эти участки были переданы гражданам. Мы прокуратуре представили распоряжение губернатора, в соответствии с которым данный земельный участок «Адлерчая» был разделен на земельные участки, и только после этого, на основании распоряжения губернатора, были заключены договоры о переуступке прав аренды гражданам. Какие сомнения у граждан могли возникнуть при заключении данных договоров, когда они проверяют, что да, есть распоряжение губернатора, этот земельный участок сформирован законно, он зарегистрирован, договор аренды зарегистрирован и, соответственно, граждане как добропорядочные, законопослушные приступили к освоению данных земельных участков.

Моя доверительница Андреева Маргарита - многодетная мать, которая работает на этом участке совместно с супругом и детьми. Одно из оснований в исковом заявлении прокуратуры говорит, что провели проверку и обнаружили, что земельный участок Маргарита не обрабатывает. Мы потребовали представить данный акт проверки. И что же мы обнаружили. В материалах дела он отсутствует. Когда мы спросили: кто проверял, какие должностные лица выходили, почему Андреева не присутствовала при данной проверке, чтобы она могла пояснить, а что же там произрастает, нам было заявлено, что в следующем судебном заседании будет представлен. И какое чудо - нам представили этот акт, но исковое заявление поступило 6 августа, и в нем уже было указано, что на основании проверок и актов, а тут появляется акт от 18 августа. Мы спрашиваем, каким образом в ходе процесса проводятся какие-то проверки с нарушением норм законодательства, моя доверительница вообще не знает, что кто-то приходил на ее участок. Единственное, что удосужились проверяющие написать: «Андреева, 2 теплицы». Но там произрастает сельхозпродукция, причем в значительных масштабах.

Она (Андреева) поясняет: я получила кредит по программе "фермер", этот договор прошел юридическую проверку, правовую экспертизу в банке, в администрации Сочи. Более 2 млн под незаконный договор никто бы не предоставил. Она до сегодняшнего дня выплачивает этот кредит. Ей (Андреевой) прокурор говорит: в течение 10 дней после решения суда освободите. Каким образом это будет все выглядеть, куда эти теплицы пристраивать, продукцию?..

Мы заявили ходатайство о передаче в Арбитражный суд, моя доверительница является предпринимателем, зарегистрированным в законном порядке, подсудность чисто Арбитражного суда, но наш районный суд решил, что он может рассматривать экономические споры, и продолжил рассмотрение. Причем в составе ответчиков более 30 предприятий, предпринимателей, которые предполагали, что в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом, Арбитражным кодексом они имеют право на судебную защиту в Арбитражном суде. Этого не случилось и рассматривали в районном суде. Мы просили применить срок исковой давности - прошло более 10 лет. Каким образом надзирала прокуратура в 2009 году за государственными органами, за распоряжениями, которые не отменены до сегодняшнего дня? Вопрос повис в воздухе.

На сегодняшний день мы имеем резолютивную часть решения, которое полностью удовлетворило требование прокуратуры.

Все нарушения будут изложены в апелляционной жалобе. Безусловно, люди не будут останавливаться на решении первой инстанции, потому что решение несправедливое. Оно обрекает людей на разорение, на нищету, потому что многие имеют кредитные обязательства перед банками, а банки не будут спрашивать, на основании чего, раз сделка мнимая - выплачивайте деньги, это ваши проблемы. Получается, что проблемы должностных лиц, которые, может быть, возникли в 2009 году, вдруг становятся проблемами простых граждан, которые сегодня готовы работать, давать продукцию городу, кормить свою семью, предоставлять рабочие места.

Когда люди пришли в суд, они все-таки надеялись на торжество права, на законность какую-то, на защиту со стороны прокурора, но, к сожалению, этого никто не увидел. Они остались один на один с государственной машиной в лице представителя генпрокуратуры, суда и самое ужасное, что никто не захотел услышать людей, то, что там происходит.

Я предложила в процессе рассмотрения дела провести такую процедуру, как медиация - это процедура примирения. Никто не мешает на любой стадии процесса перейти к процедуре примирения. И суд должен был предложить эту процедуру - истцу, ответчику вернуться к рассмотрению данных документов и, может быть, заключить эти договоры с теми гражданами, кто реально занимается производством сельхозпродукции, кто вкладывает большой труд в эту землю. И такая реальная правовая возможность имеется. Проверить, действительно выйти на место и проверить, имеется ли сельхозпродукция, имеется ли там стадо буйволов, имеется ли племзавод.

Я еще раз возвращаюсь к своему предложению о перезаключении договоров аренды непосредственно между теруправлением и этими гражданами, предпринимателями, людьми, которые делают очень важное и нужное для нашего города и края дело».

Мы продолжим следить за ситуацией вокруг адлерской земли раздора.