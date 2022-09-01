Фото: Александр Райко, krd.ru

Для жителей Краснодара в первые выходные сентября, 3-го и 4-го числа, организовали культурную программу в городских парках. Родителей и детей ждут интерактивные площадки, мастер-классы, игровые, патриотические, концертные и спортивно-оздоровительные программы. «КП» - Кубань» узнала полное расписание мероприятий в первые выходные осени.

Чистяковская роща

3 сентября:

В Чистяковской роще 3 сентября с 10:00 до 11:00 пройдет мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Наш мир без терроризма».

В 12:00 в зоне отдыха организуют праздник для юных посетителей парка. Ребятишки могут принять участие в игровой программе «Россия — это мы! Россия — ты и я!» Это командные эстафеты, в которых нужно проявить смекалку, находчивость, быстроту и ловкость. Игры помогут маленьким гостям не только проявить свою индивидуальность, но и научат действовать в команде.

В 13:00 пройдет семейный мастер-класс «Мой край родной, ты дорог мне и мил!» В нем дети вместе со родителями смогут создать яркую открытку из цветной бумаги с символами Краснодарского края. Кроме этого, организаторы расскажут историю происхождения герба и флага и помогут разучить слова гимна.

В 18:30 в Чистяковской роще будут танцы. Здесь можно будет взять урок у профессионалов.

4 сентября:

В 11:00 в парке пройдет игровая программа для детей «Под кубанским солнцем мы живем. Вместе мы играем и растем». Здесь можно узнать о происхождении русских народных игр и принять в них участие.

В 12:00 родители с детьми могут изготовить открытки на семейном мастер-классе. На нем участники могут познакомиться с символами города Краснодара.

В 17:00 пройдет открытая тренировка академии спорта и танца «Аура Побед». После этого всех юных посетителей парка ждет мастер-класс по гимнастике. Завершат спортивный вечер в парке показательные выступления участников академии.

Городской сад

3 сентября:

«Семейные выходные» в Городском саду откроются просветительской программой «Час песни моего Отечества». Он запланирован в интервале с 10:00 до 11:00.

В 12:00 юные посетители парка смогут принять участие в мастер-классе «Мы живем на отцовской Земле» и вместе с родителями изготовить панно с символами Краснодарского края.

Жителей старшего возраста ждет танцевальный вечер с 15:00 до 20:30.

В 17:00 стартует краевой фестиваль выходного дня. В его программу входят патриотические программы, мастер-классы по различным направлениям народного творчества, выступления самодеятельных творческих коллективов и исполнителей края. Мероприятия пройдут на центральной площадке парка.

4 сентября:

В 11:00 дети и родители смогут изготовить модель подводной лодки М-261.

Танцевальный вечер повторится c 15:00 до 20:30.

А с 17:00 посетителей парка ждет концертная программа творческих коллективов и исполнителей. Гости смогут познакомиться с корейской культурой.

Солнечный остров

3 сентября:

С 8:00 на площадке с тренажерами состоится спортивное мероприятие San IsIand Games 2022.

Кроме этого, с 8:00 на острове начнется праздничный забег «Вперед! К победе!» Он приурочен ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В 10:00 юных посетителей приглашают на игровую программу, где нужно проявить смекалку, находчивость, быстроту и ловкость.

В 12:00 пройдет мастер-класс «Мой любимый персонаж мультипликационного кино». Дети вместе с родителями смогут изготовить из пластилина своего любимого героя из мульфильма.

В 14:00 состоится мастер-класс по изготовлению открытки с символами Краснодарского края, также организаторы расскажут об истории их появления.

В 17:30 запланирована спортивно-оздоровительная программа для всей семьи.

А в 19:00 гостей ждут на сольный концерт Евгения Беляева. Певец исполнит песни о России, родном крае, русской природе.

4 сентября:

День начнется со спортивного семейного мероприятия «Веселые старты». Эстафета запланирована на 11:00.

В 14:00 юных посетителей парка приглашают на мастер-класс, на котором изготовят открытки с символами города Краснодара и поговорят о его достопримечательностях.

В 17:00 состоится викторина для детей с вопросами о Краснодарском крае.