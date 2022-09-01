Ведущие тревел-шоу рассказали про национальный костюм и вековые традиции Адыгеи

Путешественники отправились в Адыгею и поведали о традициях и особенностях адыгского народа. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В России запустили новое тревел-шоу, которое знакомит зрителей с многонациональной культурой нашей страны. Ведущие проекта отправились в Адыгею и поведали в новом выпуске о традициях и особенностях адыгского народа.

- Адыги - народ, который зародился и сформировался именно на Кавказе. По одной из версий, название этноса переводится как «дети солнца». Изначально это сельскохозяйственный народ, занимавшийся оседлым земледелием и отгонным скотоводством, - рассказывает ведущий шоу. - Значимым определением каждого народа является его язык. Особенность адыгского языка заключается в том, что одно слово на национальном языке может переводиться на русский, как целое предложение.

Дабы узнать остальные отличительные черты республики, путешественники прибыли в Майкоп. Одной из таких является национальный костюм. В Адыгее мужской наряд называется «черкеска» и его внешний вид сохраняется уже долгие годы.

- В зависимости от статуса мужчины головной убор носят по-разному. Если молодой человек свободен, то шапка надевается так, чтобы было видно оба ухо. Если есть девушка - одно, если женат, то закрываются оба, - отметила эксперт по костюмам Адыгеи Бэла Боджокова.

В национальном музее республики у гостей и местных жителей есть возможность получше узнать о народных ремеслах адыгов. Это и древнейшее золотое шитье. Искусство, которое имеет тонко продуманные орнаменты, изящные композиции. В нем сочетаются вышивка и изделия из золотых и серебряных нитей.

А также оружейное искусство. В республике проживает единственная женщина - ювелир-оружейник Ася Еутых. В регионе создана ее Золотая кладовая, аналога которой нет на всем юге России. Там можно увидеть уникальные изделия, выполненные в стиле майкопской культуры.

Адыгея - необыкновенное место. Здесь можно увидеть и необыкновенную природу. С ее завораживающими горами и пейзажами. А также поближе познакомиться с жизнью этого народа.