Билеты по 116 тысяч рублей. В Сочи зарабатывают на покойном Иосифе Кобзоне

Организаторы наживаются на Кобзоне. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Иосифу Кобзону 11 сентября могло исполниться 85 лет. Но эстрадного певца нет с нами уже четыре года. Иосиф Кобзон умер от рака на 81-м году жизни 30 августа 2018 года. Но об эстрадном певце не забывают. Некоторые организаторы концертов и фестивалей даже продолжают зарабатывает на его имени. Об этом сообщил портал ProЗвезд.

В Сочи совсем скоро будет открыт фестиваль. На мероприятии будут чествовать покойного Кобзона. Однако позволить себе посетить фестиваль смогут далеко не все. Самый дешевый абонемент на 3 дня обойдется поклонникам певца в 60 тысяч рублей на одного человека. А самый дорогой билет стоит 116 тысяч рублей.

Организаторы порадовали тем, что можно купить билет на концерт памяти Кобзона отдельно от фестиваля. Но при этом стоимость начинается от 3500 рублей. Самый дорогой билет обойдется в 8000. Ситуацию с ценами прокомментировала певица Алена Кравец, она считает, что на имени певца просто наживаются.

- Иосиф Кобзон всегда пел для народа, - вздыхает Алена Кравец. – Неужели вы думаете, что он бы позволил устанавливать такие цены? Какой человек может отдать 60 тысяч за три дня? У нас в стране средняя зарплата - 20 тысяч! Понятно, что на имени Кобзона хотят заработать. Но всему есть предел!

Алена Кравец была шокирована ценами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Кравец заявила, что она с удовольствием приехала на курорт и почтила память Кобзона. Однако певица была шокирована, когда открыла список тех, кто участвует в фестивале.

- Сергей Любавин, Евгений Кемеровский, группа «Земляне», Игорь Корнелюк – каким боком они связаны с Кобзоном? А есть в афише имена, которые я даже не слышала! Например, Павел Кравчук, Аксенья Левандовская, - возмущается Алена Кравец.

По мнению певицы, в фестивалях, посвященных Кобзону, должны участвовать его друзья. Как минимум те, кто был знаком с ним лично. Алена Кравец вспомнила прекрасные дуэты Иосифа Кобзона с Валерией, Стасом Михайловым, Ириной Аллегровой. Также эстрадный певец исполнял песни вместе с Ларисой Долиной, Леонидом Агутиным и Николаем Басковым.

- А примазываться к тем, кто общался с Иосифом Давыдовичем при жизни, мне кажется странным, - призналась Алена Кравец.