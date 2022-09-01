Мини-город для юных гениев. Первый университетский лицей имени Лобачевского отметил 1 сентября дымом и спецэффектами

Пройти жесточайший отбор удалось лишь 163 подросткам. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края 1 сентября свои двери распахнул первый в России университетский лицей. Он построен для одаренных детей, которых с малых лет тянет в науку. Попасть сюда мечтали сотни ребят со всей страны. Но пройти жесточайший отбор удалось лишь 163 подросткам. И свой первый звонок они точно запомнят на всю жизнь - ведь таких линеек у них никогда не было!

До сих пор не верят, что поступили

Элитный лицей, который с первых дней открытия окрестили “Хогвартсом”, поражает своими масштабами. Учебное заведение занимает 27 тысяч квадратов. Это пять футбольных полей! На огромной площади построен учебный корпус, кампус и физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном.

Ребята смогут плавать в 25-метровом бассейне. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Съезжаться в лицей юные таланты, прошедшие испытания, начали пару дней назад. И пока многие ходят, как по музею, - знакомятся и не верят своим глазам. Все выглядит, как в лучших европейских вузах.

Но лицей отличается не только внешним видом, но и внутренним наполнением. У ребят будет особая учебная программа, разработанная при участии профессоров и доцентов МГУ, интерактивные классы и современные лаборатории. Правда, одна традиция, несмотря на инновационное наполнение, все же осталась неизменной – торжественная линейка.

Химические реакции с дымом оказались эффектными. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

163 ученика - юноши и девушки с 7-го по 11-й классы - собрались на площади лицея. Звонок для первого потока не звучал. Зато ребятам устроили целое научное шоу с дымом и спецэффектами.

В экспериментах с удовольствием участвовали лицеисты. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

Все это благодаря химическим реакциям. Их проводили вместе с учащимися. Кто-то не только участвовал в экспериментах, но и подсказывал, что добавить, чтобы начался туман. А уж сколько опытов в ближайшее время лицеисты смогут провести в лабораториях!

- Здесь вы сможете не просто получить знания, но и применять их в жизни. И это не просто слова. Во многом вам поможет сотрудничество с Московским государственным университетом имени Ломоносова. Благодаря этому вы сможете использовать лаборатории ведущего вуза нашей страны, а знания вам будут давать лучшие педагоги, - обратилась к лицеистам на торжественной линейке директор Первого университетского лицея имени Н. И. Лобачевского Ольга Пруленцова. - Но помните, что образование - это то, что педагоги делают не для вас, а вместе с вами. Без заинтересованных горящих глаз детей, глаза учителей тоже потухают. Будьте открыты к знаниям, трудолюбивы и главное - поддерживайте друг друга.

Поздравить лицеистов приехал и почетный гость - советский и российский физик и математик, популяризатор науки Алексей Семихатов.

- Вам действительно повезло, что вы оказались здесь и будете учиться в стенах этого лицея. Но самое глупое, что вы можете сейчас сказать: “Мне улыбнулась удача, значит можно расслабиться”, - сказал Алексей Семихатов. - То, что с вами будет дальше, зависит только от ваших усилий. В тот момент, когда вам везет, работайте с максимальной силой, ищите свои сильные стороны и исправляйте слабые. В тот момент, когда вы оказались на поднимающейся волне, гребите изо всех сил, и тогда точно окажетесь наверху.

Этот День знаний ребята запомнят на всю жизнь. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

Местной химлаборатории завидуют именитые ученые

Для того, чтобы растить будущих светил науки, в лицее созданы все условия. Буквально каждый кабинет оснащен высокотехнологичным оборудованием, которому завидуют многие ученые. Ведь большинство лабораторий страны о таких мощностях могут только мечтать!

Например, у детей, которые обучаются в лицее, занятия по химии проходят максимально безопасно.

- Помимо того, что опыты устраивают под контролем учителя, у каждого над партой висит индивидуальная вытяжка. Ее можно включить во время эксперимента, и тем самым вредные вещества будут вытягиваться. Такого оборудования нет ни в одном вузе России, - рассказывает старший преподаватель по химии Александр Степанов. - Для педагогов тоже много преимуществ. Иногородним преподавателям предоставляют жилье, а еще у нас нет лишней бумажной работы, которая зачастую ложится на плечи учителей в школе. В лицее больше времени для того, чтобы учить.

Александр Степанов считает, что в лицее у детей есть все возможности для успешного поступления в ведущий вуз страны. Фото: Евгения ХИЛЬКО

А в кабинетах биологии микроскопы стоят у каждого на парте. Более того, теоретические знания здесь сразу же закрепляют на практике. И это лишь малая часть тех навыков, которые ребята получат. Какие-то знания они впитывают на уроках, более детально в ту или иную дисциплину смогут погрузиться на дополнительных занятиях. Есть место и для спорта, и для творчества. В свободные от учебы часы лицеистам расскажут об искусстве общения с другими людьми.

Виктория мечтает добиться больших успехов в IT-сфере. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Мне очень нравится информатика, я уже умею писать программы, но в совершенстве этим пока не владею. Надеюсь всему этому научиться здесь. Но качественная учеба, по моему мнению, невозможна без хорошего отдыха, - уверена 16-летняя Виктория Васишина. - Поэтому я очень хочу записаться на тренировки по плаванию, бассейн здесь потрясающий - с нетерпением жду, когда смогу устроить заплывы в нем. Кроме того, у нас есть театр, где обучают технике речи, выступлению на публике - все в жизни пригодится!

Это тот самый случай, когда жадность – не порок. Ведь пища – это знания, и их много не бывает. В этом, к слову, убежден 17-летний Вячеслав Линкин, который приехал из Анапы. Юноша поступил в 11-й класс, вместе с ним обучаться будут всего пять человек. Внимание на занятиях уделят буквально каждому, а это поможет получить действительно качественные знания.

Вячеслав Линкин попал в класс, где вместе с ним учится всего пять ребят. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- С одной стороны, было жалко уезжать из родного города, покидать школу, где были друзья. Но с другой стороны - у меня появились отличные условия для обучения, хорошая возможность стать ближе к науке, - говорит Вячеслав Линкин. - С чем связать свою жизнь, пока решаю. Мне бы хотелось в будущем участвовать в каких-то исследованиях, чтобы совершить научный прорыв.

Кадровый резерв для воспитания научной-технической элиты

Воспитать 25 нобелевских лауреатов к 2200 году. Такую амбициозную задачу ставит перед собой лицей, но большинство педагогов считают - это выполнимо. Тем более, что фонд «Вольное дело» поможет создать кадровый резерв для воспитания научной-технической элиты. Об этом сообщил Олег Дерипаска, присутствуя на Дне знаний в первом университетском лицее.

Программа предназначена для бакалавров, магистров и аспирантов. Они будут работать с мотивированными школьниками для достижения высоких результатов. Главная цель - это повысить качество преподавания естественных и точных наук, но основное - способствовать формированию будущей научно-технической элиты России.

Фонд Олега Дерипаски создаст кадровый резерв для воспитания научной-технической элиты России. Фото: Денис ЯКОВЛЕВ.

- Мы постараемся дать выпускникам возможность получить педагогическое образование на очень высоком уровне, - сказал Олег Дерипаска.

БУДЬ В КУРСЕ!

Программу реализуют на базе МГУ имени М. В. Ломоносова в сотрудничестве с сетью школ-партнеров, среди которых – Первый университетский лицей имени Лобачевского. Как уточняется, обучение будет включать в себя три разных программы. Все будет зависеть от степени подготовки человека – от бакалавров до аспирантов.

- Срок обучения – от 3 месяцев для аспирантов и до двух лет для бакалавров, - уточняют в фонде. - Студенты во время программы будут практиковаться в школах-партнерах.

Учителя освоят методики современного педагогического образования, изучат психологию и особенности работы с одаренными детьми, отработают навыки работы с образовательными инструментами и изучат лучшие практики общего образования.

- На протяжении всей программы студенты будут учиться внедрять полученные ими навыки на практике в школах-партнерах, - объясняют в фонде «Вольное дело». - Выпускники программы получат дипломы и сертификаты о пройденной подготовке, а также возможность пройти собеседование для трудоустройства в ведущие естественно-научные школы страны.

КСТАТИ

Олег Дерипаска рассказал о строительстве нового парка в Усть-Лабинске

Миллиардер приехал на открытие лицея (подробнее)

В лицее Усть-Лабинского района на линейке устроили азотное шоу

Таких эффектных школьных мероприятий еще никто не видел (подробнее)