Из станицы в краевой центр: истории новых первокурсников

Фото: пресс-служба КубГУ

1 сентября важная дата для всех учащихся, и особенное значение она имеет для тех, кто начинает свой путь к новым знаниям. Среди них не только первоклассники, но и студенты-первокурсники – вчерашние школьники, которые сегодня переходят на следующий уровень постижения наук.

В этом году российские вузы приняли около миллиона первокурсников, в вузы Краснодара поступили 25 тысяч человек, из которых 7 тысяч приехали в краевой центр из самых разных уголков Кубани. Для этих ребят, помимо учебы, с 1 сентября начинается самостоятельная, взрослая жизнь вдали от дома.

Двести километров от дома

Илья из станицы Тамань Темрюкского района, приехав в Краснодар на учебу, освоился не сразу. С непривычки после тихой станицы город показался ему шумным и быстрым: «Оглянуться не успеваешь, как все проносится; сел в маршрутку – уехал в противоположную сторону».

Сдав ЕГЭ, он поступил в Кубанский государственный аграрный университет на факультет прикладной информатики – прогрессивную, по его словам, специальность.

- В будущем это будет очень востребованная профессия – оттуда можно идти работать не только в IT, но и системным аналитиком, системным администратором и не только. Широкое направление с большим спектром возможностей, – делится Илья.

Будущим выпускникам он советует не тянуть резину, а начинать готовиться к поступлению как можно раньше – тогда, считает он, можно поступить в любой вуз на любой факультет.

За будущей профессией из станицы приехала и жительница Тамани Ульяна – в Кубанском государственном университете она будет изучать экономическую безопасность. Выбор специальности тоже объясняет тем, что она дает выход к самым разным профессиям.

- Главное для успеха, – напутствует будущих студентов Ульяна, – это не переживать и продолжать стремиться к цели, ведь все не так и сложно, если действительно хотеть, прилагать усилия и не слушать тех, кто встречает твои начинания с негативом. И все получится.

Вклад в будущее

Обучение в вузе – нагрузка в том числе материальная, особенно если ты вдали от дома. Средняя стипендия – 2-3 тысячи рублей, а чтобы просто снять «однушку» в Краснодаре, нужно в среднем 15 тысяч. Добавить сюда цены на еду (минимальный продуктовый набор на Кубани – 5,5 тысячи рублей) и связанные с учебой траты, и даже студентам с бесплатных отделений без дополнительной поддержки не обойтись.

В Краснодарском крае действуют разные виды материальной помощи учащимся: самым талантливым, умным и активным ребятам выплачивают специальные стипендии, для некоторых выделяют места в общежитиях.

Помощь учащимся оказывают и крупные компании, имеющие представительства в Краснодарском крае, такие как Роснефть, Сбербанк и Газпром. Ранее в этом году, когда Илья и Ульяна были одиннадцатиклассниками, их за отличную учебу отметили по программе поддержки образования ОТЭКО – оператора морских терминалов в порту Тамань. Материальную помощь от компании каждый вложил в обучение: Илья потратил средства на подготовку к переезду, а Ульяна – на покупку курса по интернет-маркетингу.

Вернуться домой

Перспективы вернуться в будущем в родную станицу и работать там ребята не исключают. Активное развитие производств в регионе создает потребность в молодых кадрах. Для дипломированных специалистов это возможность профессионального и социального роста.

- Хотя Краснодар и остается центром притяжения молодых специалистов со всего региона, многие из них, получив дипломы, возвращаются на малую родину – применять полученные навыки там, – говорит экономист Роман Иноземцев. – Новые кадры сегодня особенно востребованы именно в динамично развивающихся районах, где на подъеме промышленность, сельское хозяйство либо курортная сфера.

Поддержка студентов – завтрашних выпускников, по словам эксперта, является важной задачей не только для государства, но и для бизнеса.