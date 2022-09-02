Пункт назначения. На Кубани женщина выжила, попав под трактор, но погибла в ДТП по пути в больницу

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Жуткое ДТП произошло в Ейске Краснодарского края. Там 74-летняя женщина погибла словно по сценарию фильма «Пункт назначения, в котором смерть догоняет жертв. Как сообщают местные жители, пенсионерка утром попала под трактор и получила серьезные травмы, но выжила. Вечером было принято транспортировать пациентку в Краснодар. Но по пути в больницу скорая попала в аварию, она столкнулась с грузовиком. Бабушка погибла.

- 1 сентября около 20:40 минут на 232-м километре автодороги Краснодар - Ейск произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и грузового автомобиля ГАЗон. От полученных травм скончалась 74-летняя пациентка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Водитель неотложки и фельдшер с травмами госпитализированы. Водитель грузовика попал в реанимацию. Виновник аварии пока не установлен, причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи.

- На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, - добавили в ведомстве.

МВД показало фото с места ДТП. На кадрах видно, что передняя часть машины скорой помощи сильно повреждена и, возможно, восстановлению уже не подлежит.

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