«Молим, чтобы родные хотя бы приснились». Пробирающие истории людей, которых ищут в Краснодарском крае не первый год

Волонтеры «Лиза Алерт» не прекращают работу даже спустя много времени.

Пропавших людей в Краснодарском крае ищут не только полицейские, но и волонтеры. И во многом благодаря им детей и взрослых находят живыми в короткие сроки. К сожалению, далеко не всегда поиски бывают успешными, но они не прекращаются.

- Как минимум мы продолжаем информационный поиск. Ориентировки не удаляются и их статус не меняется до тех пор, пока безвестно пропавший не будет найден, или заявитель не откажется от помощи, - говорят в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». - Как показывает практика, за все время "затянувшегося" поиска могут появиться новые свидетельства, которые незамедлительно отрабатываются.

Поэтому добровольцы «Лиза Алерт» опубликовали ориентировки на 10 людей, которых до сих пор не могут найти.

- Мы молим, чтобы родные хотя бы приснились, - говорят близкие пропавших, надеясь на помощь неравнодушных людей.

Внимательно посмотрите на эти фотографии. Изображенные на них люди много лет назад ушли из дома и не вернулись. Но мы верим, что надежда их найти все еще есть!

КОНКРЕТНО

Кого из детей все еще ищут

Анастасия Голубь

После обеда 23 июня 2021 года девочка и ее подруга гуляли около реки Кубань в районе села Вольного Успенского района края. В какой-то момент грунт у края берега обвалился, 12-летняя Настя рухнула в воду. После чего девочку стремительно унесло течением.

Во время несчастного случая на девочке были надеты черная футболка и шорты. С тех пор о судьбе школьницы ничего не известно.

Об Анастасии Голубь ничего неизвестно больше года.

Никита Артеменко

Юноша родом из станицы Брюховецкой, учился он в местном многопрофильном техникуме. Но с 1 августа 2017 года о его местонахождении ничего не известно. Подросток вышел из дома, правда, куда, так и не сказал. На связь с родными не вышел до сих пор.

Никита Артеменко загадочно пропал 5 лет назад.

В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшего и его длительным отсутствием следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Георгий Савиных

Семья ждет вестей от Георгия даже спустя год после пропажи.

Пропавший парень родом из Тимашевского района (хутор Беднягина). Именно там 31 октября 2021 года около 09:30 его видели в последний раз. Куда пропал молодой человек, неизвестно. Поиски на местности не увенчались успехом.

В день пропажи был одет в куртку, синие джинсы, черные туфли.

Виктория Колупаева

Виктория ничего не дает о себе знать с июня 2022 года.

Вечером 15 июня 2022 года женщина вышла из дома в станице Березанской Выселковского района и пропала. Так как она не собиралась никуда надолго уезжать, у следствия имеются основания полагать, что она могла стать жертвой преступления. Потому Следком Кубани возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В тот день, когда Виктория пропала, на ней были розовые футболка, бриджи и шлепки.

Сергей Пощенко

До Сергея родственники не могут дозвониться с января 2022 года, но все еще верят, что его телефон включится.

Мужчина жил в станице Новоалексеевской Курганинского района. 3 января 2022 года около 21:30 он ушел из дома и как сквозь землю провалился. С тех пор его телефон молчит.

На Сергее были синяя куртка с капюшоном, черное трико, черные резиновые сапоги.

Эдуард Хрипков

О том, где находится мужчина, родные не знают вот уже полгода. Эдуард жил в селе Великовечном Белореченского района. 1 марта 2022 года вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

Эдуард Николаевич исчез в марте 2022 года, но до сих пор не вышел на связь с родными.

Эдуард был одет в черную куртку, темные штаны, темные ботинки, черную шапку. Из особых примет - шрам на правой щеке.

Юлия Коновалова

Жительница Геленджика пропала 31 декабря 2017 года. В последний раз Юлия позвонила своей сестре. После чего вышла из дома в микрорайоне «Парус» и больше не выходила на связь с родственниками.

Юлия Коновалова пять лет назад вышла из дома и исчезла.

В день пропажи на Юлии Коноваловой были красная куртка, черные брюки и черные ботинки.

Николай Тимофеев

Пожилого мужчину разыскивают вот уже больше полутора лет. Он ушел из своего дома в поселке Степном Каневского района 3 февраля 2021 года. Но обратно не вернулся. При этом никто из соседей его не видел, на связь он ни с кем из родных не выходил.

Родные все еще верят, что Николай Григорьевич найдется живым.

В день пропажи на мужчине были темно-серый пиджак, зеленая и темно-синяя рубашки, серые брюки, черные утепленные галоши.

Елена Закирова

Год назад Елена вышла на прогулку с собакой, но домой так и не вернулась.

Женщина жила в селе Соленом Мостовского района. С 30 октября 2020 года ее местонахождение неизвестно. Именно в этот день, как говорят родные, она вышла гулять с бело-рыжей собакой. Но домой Елена не вернулась.

В день пропажи на женщине были черная толстовка, черные брюки, фиолетовые галоши, сиреневая шапка.

Юрий Анищенко

В станице Северской вот уже почти год разыскивают пенсионера Анищенко Юрия Павловича. Пожилой мужчина ушел из дома 1 декабря, но так и не вернулся.

Юрий Павлович пропал зимой прошлого года при неизвестных обстоятельствах.

В день исчезновения предположительно был одет в коричневое пальто, темные брюки и темные ботинки. Из особых примет - сутулость.