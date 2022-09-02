Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрытыми до 10 сентября

Фото: пресс-служба аэропорты Краснодара

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября. В том числе остаются закрытыми аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика. Об этом сообщила Росавиация.

- Режим временного ограничения продлен до 10 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени, - уточнили в Росавиации.

Кроме аэропортов юга России, ограничены полеты в аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Аэропорт Сочи продолжает работать в прежнем режиме, он функционирует как временный хаб.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что российские авиакомпании смогут сократить время перелетов в Сочи с 30 августа. Такая возможность появится благодаря использованию части закрытого воздушного пространства шириной в 10 километров на юге страны.