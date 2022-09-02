Если повезет. Синоптик рассказал, как долго продлится бархатный сезон в Краснодарском крае

Туристам стоит ждать на море только хорошей погоды. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жара на территории Кубани не спадает. Отметки в дневные часы все еще достигают высоких значений - воздух прогревается до +33-35 градусов. Но в ближайшие дни все изменится - погода испортится. Потому многие курортники начинают переживать, каким будет бархатный сезон.

Как говорят метеорологи, понижение температур затронуло абсолютно все регионы России, похолодание идет и на юг.

- С запада на Русскую равнину надвигается гребень прохладного скандинавского антициклона, но до Краснодарского края он не дойдет, - рассказывают в центре погоды «Фобос». - Здесь пока еще сохранится влияние фронтальных разделов.

Осадки, говорят синоптики, будут носить мозаичный характер, так что ливни с грозами пройдут лишь местами. Правда, ветер может опасно усиливаться.

- Штормовая зона протянется вдоль берегов Волги вплоть до северной части акватории Азовского моря, - уточняют в центре погоды «Фобос». - Здесь скорость потока может превысить 15–20 метров в секунду.

Но к началу новой недели очаг высокого давления станет разгонять дождевые тучи и над склонами Кавказа. Поэтому в Краснодаре в ближайшие дни прошумят локальные ливни и грозы. А температура понизится до +23-25 градусов. Но все же погода будет в рамках сентябрьского климата. Да и опасений, что бархатный сезон закончится раньше срока, у специалистов Гидрометцентра нет.

Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд рассказал, что температура воды в Черном море составляет +25°-28°. Это характерно для экваториальных вод. И, конечно, такие значения, резко не упадут.

- Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, - заключил синоптик. - Значит уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу.

Роман Вильфанд также добавил, что обычно бархатный сезон длится до конца сентября. Но в этом году есть основания полагать, что устраивать заплывы туристы смогут до первой декады октября.