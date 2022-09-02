Бывший мэр Первышов усомнился в итогах переписи населения Краснодара

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Росстат представил подробные сведения о численности населения в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях на основе информации, полученной при Переписи-2021. Ведомство дает официальные цифры по Краснодару – в городе проживает 1 204 878 жителей. Но бывший мэр кубанской столицы Евгений Первышов, ныне депутат Госдумы, с этими данными не согласен и объяснил, почему статистика может быть ошибочной.

- Краснодару Росстат дает 1 204 878 жителей, из них 1 099 344 городских и 105 534 в сельских населённых пунктах. Это чуть выше предварительных данных, опубликованных в конце мая. Тогда говорилось о 1 107 745 человек. Надо отметить, что даже итоговая статистика вызывает ряд вопросов и у меня, и у администрации, и у жителей Краснодара, - написал в Telegram-канале Первышов.

Экс-глава отметил, что эти итоги очень важны. Потому что именно они будут учитываться в различных расчетах в ближайшие 10 лет. При подушевом финансировании данные официальной статистики напрямую влияют, например, на количество поликлиник и участковых пунктов полиции, на финансирование здравоохранения.

- Приведу пример. По официальным данным, на 1 сентября 2022 года в Краснодаре 183 240 школьников. В детские сады ходят 64 132 ребенка, и это без учета стоящих на очереди. В высших учебных заведениях на очных отделениях сейчас обучаются 98 498 студентов, в средних специальных - 37 291 учащийся. Почти 400 тысяч человек - дети и молодёжь. Если опираться на сведения переписи, то получится, что к этой категории относится каждый третий житель. Прямо идеальная демография была бы! – отметил Первышов.

Таким образом, исходя из статистики, Краснодар может недополучить финансирование, которое так необходимо городу для строительства соцобъектов, и властям придется искать дополнительные источники.

Напомним, в сентябре 2018 года Федеральная служба государственной статистики признала Краснодар миллионником. За 4 года город серьезно вырос.

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