Написали трогательную благодарность от руки. После помощи на дороге пожилая пара из Сочи восхитилась добротой и скромностью кубанских спасателей

Пожарные помогли пожилой паре. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожилая пара Анатолий и Валентина Ушакова из поселка Магри Сочи поехали в Туапсе за продуктами. У мужчины старенький автомобиль. Двигатель машины заглох во время подъема на небольшую горку. Пожилой паре, которым на двоих уже 170 лет, пришлось задним ходом спускаться.

Анатолий сначала своими собственными силами пытался отремонтировать автомобиль, но все попытки не увенчались успехом. Долгое время пожилая пара просидела в душной машине. После чего Анатолий Ушаков решил обратиться в диспетчерскую 10-й пожарно-спасательной части, она находилась в двух шагах от места, где сломался автомобиль.

- Через 5 минут подошли двое ребят, потом еще и еще - и стало их шестеро, тех, кто нас выручил. Советуясь друг с другом, подшучивая дружески, они почти четыре часа на этом пекле перебирали наш автомобиль, зарядили аккумулятор, дважды ездили в автомагазин за запчастями, работали под машиной, - написала в благодарственном письме семья Ушаковых.

Пожарные принесли для Валентины мягкий стул и воду. Женщина сидела на свежем воздухе и не могла поверить в происходящее.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Я себя прямо королевной почувствовала, - упомянула Валентина.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

После того как огнеборцы отремонтировали автомобиль пожилой пары, семья Ушаковых хотела их отблагодарить. Однако сотрудники МЧС отказывались и от шашлыка, и от денег . Пожарные даже не взяли компенсацию за запчасти. Парни просто отвечали: «Не обижайте нас, это такие пустяки. Вы же наши люди».

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Мы пожали крепко их чумазые руки, запомнили навсегда улыбающиеся лица, дали долгий... сигнал - и уехали, - говорится в письме. - Но знайте, ребята, пока мы живы, в Магри по улице Братской... бьются два сердца, которые всегда приютят вас в нашем стареньком доме, обогреют, накормят и напоят.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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