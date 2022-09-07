Реально ли купить в Сочи дешевую квартиру?

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Купить квартиру в «олимпийской столице» стремятся многие. Аналитики фиксируют спрос, который превышает предложение. Надолго ли сохранится такая ситуация, сказать сложно.

Напомним, с прошлого лета в Сочи действует двухгодичный мораторий на строительство новых многоквартирных домов. И за этот год город-курорт обогнал по стоимости жилья в новостройках и Москву, и Санкт-Петербург. Средняя стоимость квадратного метра в сочинской новостройке, по данным аналитического центра сервиса Домклик от Сбера, составляет 393 тысячи рублей. Вторичное жилье намного дешевле – чуть меньше 242 тысяч за «квадрат».

При этом даже с такими ценами квартиры на рынке жилья не задерживаются: в среднем продаются за 43 дня. Это быстрее, чем в большинстве других регионов нашей страны. То есть продавцам даже не надо «двигаться» по цене: и так купят!

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Получается, дешевой (в понимании других регионов) недвижимости в Сочи нет. Житель условного Стерлитамака, продав у себя в городе 80-метровую трешку, сможет на вырученные деньги купить в Сочи максимум студию площадью не больше 25-28 «квадратов» или абсолютно «нулевую» однушку, которую надо полностью приводить в порядок.

Но может быть, все же реально отыскать в Сочи квартиру за 3-4 миллиона, а то и меньше? Чтобы узнать, насколько выполнима эта задача, мы решили проанализировать объявления с низкой ценой на сайтах недвижимости. Таких сервисов сейчас много, но мы остановили выбор на Домклик от Сбера по нескольким причинам. Во-первых, благодаря платным объявлениям (продавцы оплачивают каждый месяц размещение информации) база квартир здесь свежая и актуальная: можно быть уверенным, что даже дешевые варианты на этой площадке – реальны и не устарели.

Кроме того, здесь же можно сравнить стоимость выбранной квартиры с жильем по соседству – это нужно делать, чтобы понять, не сильно ли занижена стоимость. Если вы хотите купить квартиру за 5 миллионов, а в этом же доме их продают минимум за 10, стоит задуматься, откуда такой аттракцион невиданной щедрости. Или хотя бы воспользоваться бесплатным сервисом сравнения квартир, чтобы увидеть фактические различия в разных вариантах. Также на Домклик можно посмотреть, сколько квартир продается в конкретном доме: если жильцы массово «сливают» жилье, это тоже нехороший признак.

НА ПОИСКИ БЮДЖЕТНЫХ ВАРИАНТОВ

Итак, давайте попробуем. Выставляем фильтр по цене (от самой низкой) и городу. Ищем квартиру во вторичном жилье. И смотрим, что нам предлагают купить.

Самые дешевые варианты – это крошечные студии. Например, купить 20 «квадратов» в поселке Мамайский перевал (это Лазаревский район Сочи, ближе к Дагомысу) можно за 2 миллиона рублей. За эти деньги вы получите голые стены.

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«Продавец честно показал фотографии, это хорошо, - говорит агент по продаже недвижимости Анна Соколова. - Но вот что может смутить: во-первых, это небольшой дом 2012 года постройки, но в нем продается сразу несколько квартир в таком состоянии. Во-вторых, не вызывает доверия риелтор, активности у него практически нет. Ну, и в-третьих, классическая южная хитрость: посмотрите, написано, что «до центра и пляжа 10 минут». А теперь смотрим на большую карту и прикидываем, сколько на самом деле будем добираться до моря, тем более что еще и надо перейти через железнодорожные пути».

Еще одно объявление. На первый взгляд, обычная однокомнатная квартира в Хостинском районе. Тоже недорогая – 2,2 миллиона рублей. Площадь, правда, даже меньше, чем у студии – 18 квадратных метров. То есть порядка 120 тысяч рублей за «квадрат». Маленькая кухня, вид на горы – на первый взгляд, все уютно.

«Смотрите на статус – «многоэтажный жилой гараж», - указывает Анна Соколова. - Это вообще обыденная для Сочи, но уникальная для всех остальных городов история. Строится гараж, а над ним надстраивается несколько этажей. Из таких вырастают целые кооперативы. Многие по уровню комфорта не уступают обычным квартирам, но надо понимать, что легальность тут сомнительна».

В Сочи гараж легко может превратиться в многоэтажный дом. Фото: Shutterstock

Еще один возможный дешевый вариант – малосемейка. Это серия многоэтажных домов гостиничного типа и, соответственно, квартиры в таких домах. Такие чаще сдают в аренду, но купить тоже можно: ценник начинается от 2,3 миллиона рублей. Подойдет для одинокого молодого человека или пожилой пары. Семьям с детьми тут будет некомфортно.

Но, допустим, у нас есть уже не 2, а целых 4 миллиона. Что можно купить за эти деньги? Например, неплохие… апартаменты. Для тех, кто не в курсе, поясним: это что-то среднее между офисом, гостиницей и квартирой, но со статусом нежилого коммерческого помещения. То есть прописаться в них нельзя.

Можно за эти деньги взять и ту же малосемейку, только более ухоженную и стильную. Но в любом случае, это будет маленькое помещение, не больше 25 квадратных метров.

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Если хорошенько поискать, за 4 миллиона найдется и обычная квартира, но надо сразу готовиться либо к ремонту, либо к тому, что она будет расположена где-то на отшибе. Кстати, искать квартиру с помощью сервиса Домклик удобно еще тем, что можно включить режим карты и сразу видеть, что, где и почем.

«Я хотела бы обратить внимание покупателей на объявления с фразами типа «Срочная продажа! Цена ниже рынка! Дешевле не бывает! Звоните, все расскажу!» - предупреждает Анна Соколова. - Не рискуйте обращаться к таким продавцам. Также не стоит рисковать и покупать квартиру с заранее сомнительными переделками, например, человек продает комнату в общежитии и пишет, что вывел воду и канализацию на лоджию».

Делаем вывод: нормальные квартиры везде продаются по «нормальным» ценам. Для Сочи это особенно актуально. Но относительно недорогое жилье можно отыскать и здесь – где-нибудь подальше от моря, без ремонта, с минимальной площадью… Но если вы готовы закрыть глаза на недостатки, в том числе жить в гараже, а также потратить дополнительные деньги на полноценный ремонт и время – на оформление документов, то это будут ваши собственные южные квадратные метры.

А чтобы покупка не огорчила, следуйте нашим советам.

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О чем надо помнить, выбирая дешевую квартиру:

Первая линия и вид на море и горы дешевыми не будут по умолчанию. Жилье в непосредственной близости к побережью – это самые дорогие варианты. Тут и 35 миллионов бывает мало.

Если в объявлении нет реальных фотографий жилья, а есть только двор, вид из окна, внешний вид дома и картинка планировки, возможно, внутри вас ждут голые стены. Прибавляйте еще несколько миллионов на ремонт с нуля.

Чем дальше от центра, тем дешевле жилье. А в Сочи удаленность от центра может составлять десятки километров.

Под видом вторичного жилья некоторые продавцы выставляют инвестиционные предложения. Будьте внимательны, читая описание, и ориентируйтесь, в том числе, по фотографиям. Часто это всего лишь рендеры, то есть визуализация.

Будьте внимательны к статусу жилья. Многоквартирный дом на земле ИЖС, апартаменты жилая надстройка… под видом жилого помещения на юге могут продавать даже гараж.

Лучше довериться проверенному риелтору, который не первый год на рынке и уже знает большинство домов «изнутри». Кстати, на сервисе Домклик есть функция «Поиск риелтора». С ее помощью можно узнать рейтинг агента и информацию о его опыте работы.