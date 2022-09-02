В Тимашевске активисты подарили школе учительскую

Андрей Палий вручает медаль Андрею Таранухе. Фото: соцсети.

Жители микрорайона Индустриальный в Тимашевске объединились в общественное движение «Мы с Индуса», чтобы по теории малых дел сделать свой дом комфортней. Они уже превратили Летнюю эстраду в один из центров притяжения для жителей «Индуса», а недавно преподнесли подарок педагогам, которые учат их детей: привели в порядок учительскую в школе № 5.

– Общественное движение «Мы с Индуса» придумано мной и моими единомышленниками для того, чтобы сообща создать локальное сообщество соседей и сделать наш микрорайон лучше. Ведь вместе можно горы свернуть и успеть гораздо больше, чем в одиночку, – объясняет его лидер Андрей Тарануха.

Так выглядела учительская школы до ремонта. Фото: соцсети.

«Мы с Индуса» зародилось в Индустриальном год назад: собственно, «Индус» – это сокращенное «Индустриальный». В бывшем советском монопоселке, обслуживавшем мясокомбинат, живет около 10 тысяч жителей. Есть своя школа, два детсада, поликлиника. Наводить красоту активисты начали с малого: проведения субботников там, где у государства не хватает ресурсов.

– Конечно, инфраструктура «Индуса» требует внимания: стараемся привлекать жителей к благоустройству нашего общего дома, – говорит движения «Мы с Индуса» предприниматель Андрей Тарануха. – Отремонтировали и покрасили в цвета российского триколора Летнюю эстраду – и она сразу стала одним из любимых общественных пространств жителей микрорайона. Второй год подряд приглашает туда в День защиты детей театр кукол со спектаклем, на День любви, семьи и верности организуем культурную программу, а накануне Дня пожилого человека навещаем с подарками старших жителей.

Одним из местов встреча активистов «Индуса» стала школа № 5: с ее директором Светланой Грановской у волонтеров микрорайона сложились конструктивные рабочие отношения. Школьники ведут соцсети движения, а, возможно, помогут «Индусу» с ландшафтным дизайном общественных пространств.

А такой учительская стала сейчас. Фото: соцсети.

Во время одной из встреч Светлана Грановская попросила общественников о помощи: есть учительская в бывшем кабинете иностранных языков, но руки привести ее в порядок не доходят, потому что ремонт спортзала, входа или пищеблока школы гораздо важнее. И «индусы» взялись за дело.

– Закончить ремонт нужно было к 20 июля, чтобы кабинет могла принять комиссия, подтверждающая готовность школы к новому учебному году. Поэтому мы работали не сами, но каждый вносил посильную лепту: кто-то материалами, кто-то транспортом, деньгами, – продолжает Андрей Тарануха. – Заказали дизайн-проект учительской и наняли бригаду: одних сухих смесей на выравнивание стен и пола ушло 1,5 тонны.

На сборы «Индуса» поменяли в учительской электропроводку от щитка и батареи, сделали много розеток, смонтировали подвесной потолок, выровняли полы и положили плитку, покрасили стены. Часть мебели купили, часть сделала фирма Андрея «Деловар». Обновленную комнату для классных руководителей и педагогов-предметников оснастили всем необходимым: вплоть до полок и канцтоваров.

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– Думаю, в процессе ремонта бюджет перевалили за 300 тысяч рублей. Думаем следующим взять в работу школьный кабинет «Большая перемена», где наши дети занимаются проектной деятельность, – объясняет лидер движения. – Вообще стараемся больше помогать и нашей школе, и детсадам: там, в основном, работают женщины, и даже гвоздь забить для них проблема, не то что спилить деревья. А «Мы с Индуса» это сделают!

Новую учительскую педагогам школы № 5 Андрей Тарануха и другие активисты торжественно презентовали в День знаний. Среди почетных гостей линейки в честь 1 сентября был и глава Тимашевского района Андрей Палий, который наградил Андрея медалью «За личный вклад в развитие Тимашевского района».