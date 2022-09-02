На Кубани внедорожник чуть не упал со склона горы и устроил огромную пробку

На Шаумянском перевале машина чуть не съехала со склона. Фото: «Апшеронск сити».

На Кубани внедорожник чуть не упал со склона горы. Все произошло днем 2 сентября на Шаумянском перевале, что ведет в сторону Черноморского побережья.

Водитель за рулем машины с московскими номерами, похоже, не справился с управлением и съехал с дороги, едва не сорвавшись со склона. Автомобиль чудом завис на огромной высоте. Одно неверное движение и он мог сорваться вниз.

- Мы стояли в большой пробке на Шаумянском перевале и не могли понять, в чем дело. На этом участке не проводятся ремонтные работы, и дорога должна быть свободна. Поднявшись чуть выше по дороге, мы поняли, что затор появился из-за машины, - рассказал один из водителей Михаил Воронин.

- Похоже, водитель иномарки не рассчитал габариты кузова, видимо, он пытался проехать по слишком узкой обочине. А здесь очень сыпучие скалы, камни легко начинают "ползти".

Два грузовика не смогли достать машину. Фото: «Апшеронск сити».

В спасательной операции также участвовали и многие проезжающие мимо легковушки. Неравнодушные люди предлагали свою помощь, делились номерами специальных служб. Ситуация разрешилась, когда приехал манипулятор. Он смог вытянуть транспорт на проезжую часть.

По рассказам очевидцев, в происшествии никто не пострадал.

На данный момент движение по трассе полностью восстановлено, никаких преград и помех на дороге нет.