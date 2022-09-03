Краснодарские волонтеры исполнили мечту дедушки погибшего на Донбассе бойца

Фото из личного архива Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Истории волонтёров часто удивительны. Добрые дела, видимо, на повестке у Бога. Мы с ребятами из нашего фонда «Добро и Дело» перестали поражаться спасительным совпадениям и странным стечениям обстоятельств. Но эта история - она особенная. Она - о любви, добре и долге.

Случайности не случайны

О том, как мы однажды попали в ЛНР в село, где ещё было опасно и даже вычислили там место, где прятался наводчик, я уже писала.

Тогда же, в конце июля, мы познакомились с бойцами одного из сибирских подразделений. Они, в общем, и спасли нас от хаотичных передвижений по посёлку в машине с гуманитаркой. Село ещё находилось в шатком положении, и люди из подвалов практически не выходили. Нас спас только дождь и военные, которые с удивленными лицами загнали нас в своё временное жилище и помогли оперативно «раскидать» по людям еду.

Конечно, мы подружились с ними, возили им то, что они просили, познакомились с депутатом госдумы Дмитрием Гусевым, который тоже помогал ребятам, когда приезжал в Донбасс. Морально поддерживали, старались хоть немного украсить их суровые будни каждую поездку. Наш бессменный координатор, руководитель Штаба Захара Прилепина в Луганске Юра Мезинов устраивал ребятам даже встречи с актёрами. Буквально под обстрелами. Благо наш друг Владимир Стеклов - не из робких, поедет с нами куда угодно, лишь бы поддержать СВО.

Фото из личного архива Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- С ребятами этой бригады, особенно с командиром, мы постоянно поддерживали связь, - рассказывает организатор гуммиссии Фонда «Добро и Дело» в Донбассе Николай Павлов. - Но в один момент они нам написали, что «уходят на задачу», ситуация, мол, тяжелая, и пропали. Спустя несколько дней мы забили тревогу. Начали придумывать способы, как их найти. Ждали хоть какой-нибудь весточки.

И весточка пришла. Только не из Донбасса. А вначале - из Краснодара. К депутату гордумы Екатерине Афониной обратился Дмитрий Иванович Панов с нестандартной просьбой: отправьте меня на Донбасс, хочу, мол, волонтерить. Куда не позвонит - не берут, возраст-то уже не для того, чтобы мешки таскать. А ему очень надо туда попасть - на Донбассе недавно погиб внук и чтобы прожить это горе, поучаствовать в СВО, дедушка рвался ближе к фронту.

На помощь пришла, как всегда, вице-мэр Лилиана Егорова: посоветовала депутату обратиться к доброделам.

Николай Павлов созвонился с дедушкой погибшего парня и опешил: оказалось, что боец с позывным «Студент» как раз из той, «нашей» сибирской бригады, ребят из которой мы ждали с нетерпением, и погиб он в день нашего с ними знакомства.

- Конечно, Дмитрий Иванович расчувствовался, - продолжает Николай. - О таком он даже не мечтал: поехать с нами на Донбасс и познакомиться с теми, кто воевал с его внуком. Представляете, какой огромный фронт, 2,5 тысячи километров, а эта история сплелась в одной точке - в Краснодаре. Причём погибший внук - из Сибири. А вот дедушка несколько лет назад переехал на Кубань. И вот так случилось, что тут он нашёл нас, а мы до этого - бригаду внука.

Оставалось только дождаться ребят. «Хоть бы вышли на связь!» - мы буквально молились.

На трассе под Воронежем волонтерам пришлось «спасать» и Дмитрия Ивановича, жене которого стало плохо. Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

В Москву!

На связь спустя время вышел командир. Бойцы попали под обстрел, некоторые ребята погибли, его самого отправили в московский госпиталь с тяжёлыми ранениями. Всех остальных временно отправили в Россию.

Но неужели мечте Дмитрия Ивановича, чей внук отдал свою жизнь ради нашего русского мира, правого дела, не суждено было сбыться?

Конечно же, суждено, - решили мы - и начали собираться в Москву. Такие истории должны продолжаться, слишком много в них любви и теплоты, чтобы на этом ставить точку. Надо было и бойца поддержать, и дедушке помочь. Из Москвы планировали сразу в Луганск - встретить свой груз и устроить дедушку в волонтёрский центр Юры Мезинова, который тоже решил помогать Дмитрию Ивановичу максимально.

Командир, конечно, тоже не отказал во встрече. Внука он знал, как выяснилось, хорошо.

Волонтёрский долг исполнен

- История с этой поездкой была очень эмоциональной и трудозатратной, - рассказывает волонтер, заместитель руководителя «Добро и Дело» Игорь Еременко. - У нас как раз отправлялся большой груз в ЛНР, со всей России. Надо было все организовать, но мы командой решили: к нашему другу, к бойцу, которого я сам, как человек военный, очень ценю и уважаю, тоже надо ехать и везти дедушку. За три дня мы с доброделами Александром Веселовым, Романом Маслевский и Игорем Онеговым проделали работу как за полмесяца. На погрузку в Ростов из Москвы выехал даже добродел Анатолий Кравченко. Чтобы другая часть нашей команды, которая близко общалась с бригадой погибшего внука, спокойно выехала в столицу. Провели целую спецоперацию, в общем.

Казалось бы, все сложилось. Мы выехали в ночь, чтобы к утру быть в Москве, но под Воронежем ситуация резко изменилась: Дмитрию Ивановичу позвонили из Краснодара и сообщили, что его жене плохо и ее везут в больницу.

Фото из личного архива Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- Представляете: глубокая ночь, трасса «М-4», и тут такое, - делится Николай Павлов. - Дмитрию Ивановичу было очень тяжело: постоянно звонили соседи, рассказывали как супруге плохо. Он буквально метался: с одной стороны - то, о чем он мечтал, вот-вот должно было сбыться: он даже подарки бойцам в госпиталь приготовил, тёплые слова для них повторял, очень хотел поддержать; а с другой - супруга, здоровье которой смерть внука подорвала окончательно.

И тогда мы приняли единственно верное решение: история не должна закончиться. Дмитрия Ивановича отправили в Краснодар к жене, а сами с его подарками поехали в столицу, заранее договорившись, что другая группа встретит дедушку бойца на Кубани и поможет, поддержит.

- Мы решили, что волонтёрский долг, как воинский, надо выполнять до конца, - сказал Николай Павлов. - У нас даже не возникло мысли вернуться. Тем более в госпитале ждал наш боец. И обмануть ожидания такого человека мы просто не имели никакого морального права.

«Я горжусь своим внуком и вами»

К обеду наша команда из краснодарских и московских волонтеров была уже в госпитале.

Мы так переживали, что встретим нашего командира потухшим и сломленным: у него серьезные ранения, но то, что мы увидели, нас поразило: русский характер, дух русского бойца не сломить ничем. Спустя две недели после тяжелейших операций он внушал не просто уважение, а желание бежать выполнять какой-нибудь приказ.

Рассказал, как попали под минометный обстрел: ВСУ перехватывают связь натовскими спецсредствами и часто попадают в те точки, где работают наши парни. Вот и здесь так вышло. К счастью, врачи сделали максимум и в свою большую семью наш отважный друг вернётся целым.

Мы пообщались и с другими ребятами в палатах, передали им гостинцы. Но самое главное и трогательное в этой истории: нам удалось устроить дедушке погибшего бойца и его однополчанину телемост, во время которого прослезились даже медсестры. Слишком много эмоций было в этой виртуальной встрече.

- Вы теперь для меня - мои внуки и дети, - говорил сквозь слёзы Дмитрий Иванович. - Я думаю о вас каждый день. Горжусь и верю. Верю в победу русского смелого и честного солдата…

Я даже вышла из палаты. Слишком сильно. Слишком больно. И слишком, если так можно говорить, прекрасно. Когда вернулась - у всех были глаза на мокром месте. Николай, не отрываясь, смотрел в окно на больничную стену, слегка виднеющуюся в московских сумерках.

Фото из личного архива Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Держался только наш боец. Потому что настоящий. Потому что сильный. Потому что русский. Жаль, нельзя называть его имя (у него серьёзное подразделение), но, поверьте на слово, оно очень красивое.

Он, кстати, обещал обязательно встретиться с Дмитрием Ивановичем. Уверены, обещал - сделает.

После Москвы мы отправились в Луганск, приняли наш груз, встретились со всеми, кому помогаем, отвезли гуманитарку на освобождённые территории. Но все время говорили только об этой истории, почти мистической, рассуждали: неужели это был такой «привет» от погибшего сибиряка, когда мы уже потеряли всякую надежду обрести связь с ребятами?

А прямо сейчас Дмитрий Иванович уже едет на склад волонтёрского центра нашего Юры Мезинова, чтобы помочь стране, за которую отдал жизнь его любимый внук - «Студент» Федя, настоящий боец из семьи истинного патриота.