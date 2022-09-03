Полицейские задержали магов из Краснодара, обманувших москвичей на 23 млн рублей

Жителей Краснодара заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали пятерых жителей Краснодара в Москве. Они подозреваются в мошенничестве. По предварительным данным, в 2017 году группа людей создала в соцсетях несколько аккаунтов. В интернете они называли себя магами и гадалками.

Подозреваемые уверяли, что предсказывают будущее, могут снять порчу, приворожить любовь и привлечь деньги. Свои услуги мошенники осуществляли только по телефону. За консультацию они брали 1000 рублей. После первого сеанса подозреваемые убеждали клиента, что у него очень серьезная проблема.

- Учитывая положительные отзывы, которые участники группы с различных аккаунтов публиковали на своих страницах, люди соглашались оплатить магические услуги, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аккаунт мошенницы. Фото: пресс-центр МВД России

Стоит отметить, что одна женщина перевела мошенникам более 4,5 млн рублей. Она надеялась, что ее знакомый вылечится от тяжелой болезни. Женщина даже взяла кредит. Но никакие свечи, амулеты и другие атрибуты не помогли.

Потерпевшие, которые поняли, что были жестоко обмануты, требовали возврата денег. Но тогда один из участников группы предлагал небольшую компенсацию или угрожал неприятностями. Общая сумма ущерба составила около 23 млн рублей.

- При этом оперативники установили, что общий оборот по их банковским счетам составил порядка полумиллиарда рублей, - заявила Ирина Волк.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Жителей Краснодара заключили под стражу.