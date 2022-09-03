Повар создает по ночам космические картины на набережной Анапы

Фото предоставлено КП из личного архива

Картина космоса за 5 минут аэрозольными красками – это к Эрику Ифтоди. 28-летний парень по образованию повар, а в душе художник. Он создает завораживающие виды бескрайней вселенной на набережной Анапы по ночам. А днем контролирует кухню (он владелец точки фаст-фуда в Крыму. - Прим.авт.) и крутит гайки на машинах.

- Я художник-самоучка, по образованию повар. Но, помимо этого, зависаю с машинами на СТО. Мне нравится такое разнообразие. Я планирую и дальше в себе открывать таланты, - смеется парень.

Эрик Ифтоди – коренной житель Анапы. Молодой человек просто увидел, как на улице рисуют баллончиками другие, и загорелся.

- Создавать шедевры у меня получилось не с первого раза. Я сидел рисовал на балконе два года, прежде чем выйти на улицу и предлагать свои картины туристам. А изначально встретил уличных художников на набережной, как и вы меня, и мне очень понравилась техника. Вникал сам, смотрел ролики в интернете, ошибался в краске. Первые работы были не очень успешными, людей было мало, денег это не приносило. Но с опытом стало получаться, вышел на нужный уровень и стал устраивать аукционы, - поделился Эрик с «Комсомольской правдой» - Кубань».

Эрик Ифтоди устраивает в Анапе настоящие шоу. Вокруг него собираются толпы людей, чтобы посмотреть на завораживающее искусство. Эрик создает шедевры, используя только краски, огонь, плакатную доску, ножи и газеты. А ровные круги планет вырисовывает с помощью монет, крышек и тарелок.

- Я еще и спортсмен, занимался велоспортом. Но потом повредил спину. Во время восстановления рисование очень помогало в душевном плане. Я выхожу создавать картины каждое лето. Зимой это хобби не приносит ни удовольствия, ни денег, - отмечает Эрик.

Художник-самоучка рассказал, что больше всего заработать на космических картинах удается в праздники. Максимальная сумма, которую Эрик получал за день, достигала 40 тысяч рублей. А в среднем в сезон, по его словам, творчество приносит около 5 тысяч за несколько часов.

- Иногда меня просто благодарят за визуальное удовольствие, даже не покупая картины. Клали в шляпу 5 тысяч и жали руку. Этим и занимаюсь ради того, чтобы увидеть в глазах людей восхищение, - говорит парень.

Днем Эрик работает в автосервисе. Кроме этого, он три года назад открыл точку фаст-фуда в Крыму. Ночное хобби приносит ему удовольствие и помогает в развитии бизнеса.

- Я и повар, и бизнесмен, сейчас в планах открыть еще одно заведение общественного питания. Но творить космические произведения в сумерках буду всегда, - заключил Эрик Ифтоди.