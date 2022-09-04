20 туристов почти час провисели на сломанном аттракционе в парке развлечений Анапы

Людей не могли спустить вниз из-за технического сбоя. Фото: кадр из видео.

Этот неприятный случай произошел в парке развлечений «Джунгли», что находится в центре Анапы. Там в разгар вечера сломался экстремальный аттракцион «Кондор», который считается одним из самых высоких в городе. В момент поломки на нем находились около 20 посетителей. В итоге туристы застряли на высоте и не могли спуститься.

- До этого аттракцион работал нормально, никаких шумов слышно не было, - рассказывает «КП» - Кубань» один из посетителей парка. - При этом вряд ли это был перевес, потому что заполнен аттракцион был не полностью. Там предусмотрено 24 места, а заняты были только 20.

Видео с застрявшими на сломавшемся аттракционе туристами в Анапе

В Сети появилось видео с застрявшими на сломавшемся аттракционе туристами в Анапе. На кадрах видно, что кабины с посетителями застряли в верхней точке аттракциона. Работник парка развлечений пытается решить проблему - он отключает и вновь подает питание. Но это не помогает - люди продолжают висеть на высоте.

К счастью, спустя час на место приехали спасатели «Кубань Спас», которые помогли спустить туристов. Никто из них не пострадал, но некоторые люди были сильно напуганы.

Сейчас выясняются причины случившегося. К разбирательствам подключились правоохранители, которые начали проверку.

- На место были незамедлительно направлены сотрудники полиции, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе МВД России по Анапе. - Сейчас по данному факту инициировано проведение проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стоит сказать, что это не первый случай поломки в парке. В прошлую пятницу здесь остановилось колесо обозрения с людьми в кабинках. Но тогда эвакуация людей не потребовалась - аттракцион удалось запустить.