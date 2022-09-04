В море под Анапой дрейфовала яхта-призрак

Катер находился далеко от берега без людей на борту. Фото: t.me/makovozovy

В море под Анапой дрейфовала яхта без людей. Обнаружили ее неподалеку от берега в районе Большого Утриша инспекторы заповедника. Лодку, по их словам, практически прибило к камням.

«Летучего Голландца» записали на видео и загрузили ролик в соцсети.

- На Большом Утрише нашли небольшую яхточку. Она стоит рядышком, прицепленная к большой. Притащили ее, - рассказывает автор ролика. - Маленькая яхта, парусная, как лодка, только без людей. Никого там не было, нашли ее дрейфующую в море.

На помощь, как стало известно, пришла яхта «Фестиваль», которая отбуксировала ее в порт Большого Утриша. При этом, как уточняется, внутри не было ни людей, ни документов.

Правда, по бортовому номеру удалось установить, что яхта-призрак приписана к порту Геленджика. Само плавательное судно принадлежит компании "Сила ветра", которая сдает их в прокат.

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- Ночью в Геленджик пришел норд-ост (холодный ветер, который дует с северо-востока - прим.ред.), - прокомментировали произошедший случай сотрудники компании "Сила ветра". - Из-за сильного ветра лодка сорвалась с места швартовки в бухте, и ее унесло стихией в открытое море.

При этом, как уточняется, людей на борту не было, никто из моряков не пострадал.

- Такая ситуация может произойти в случае шторма и стоянки на буе, а не в марине, - добавили в компании. - Мы благодарим инспекторов Утришского заповедника за помощь, совсем скоро вернем яхту в наш флот.

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