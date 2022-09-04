Столько людей не было даже летом. Под Геленджиком туристы забили пляж

Люди спешат отдохнуть на море до начала холодов. Фото: t.me/gelendgik

Начало учебного года традиционно отражалось на турпотоке. Большинство семей с детьми возвращались домой - пляжи пустели. Но 2022 год стал исключением - на побережье Черного моря по-прежнему много людей. А обстановка у моря под Геленджиком 4 сентября и вовсе не поддается логическому объяснению.

На центральном пляже в курортном селе Дивноморском не протолкнуться с самого утра. Вся прибрежная полоса занята отдыхающими. Причем количество туристов поражает.

Загорают туристы, стоя, лечь негде Фото: t.me/gelendgik

- Столько народа я не видел даже летом! - говорит автор ролика, снимая происходящее на пляже.

Действительно, нет ни одного свободного клочка, где можно было бы разместиться. Большинство людей, похоже, уже не тратят время на поиск хорошего места. Большинство отпускников располагаются у воды и загорают, стоя.

Некоторые туристы нежатся в море и не спешат выходить на сушу - плавать все же свободнее.

Пока на пляжах ажиотаж, коммерсанты не прекращают работу и зазывают отдыхающих на морские прогулки. Фото: t.me/gelendgik

Ажиотаж на побережье объясняется тем, что морская вода до сих пор не остыла. Температура вот уже не первый день держится на отметке +26 градусов.

- При этом заходишь в море и видишь свои ноги. Очень прозрачная вода - в разгар сезона такого не было! - радуются отпускники.

В воде чуть свободнее, чем на побережье. Фото: t.me/gelendgik

Не исключено, что отдыхающие торопятся насладиться солнечными лучами до наступления холодов. Накануне синоптики огорошили неприятным прогнозом. На Кубань придут ливни с градом и шквалистым ветром. Над Черным морем от Анапы до Магри ожидаются смерчи. В регионе ожидается понижение температур.

Отметим, что в Геленджике отдохнули более 1,5 миллиона туристов с начала года.

- В августе средства размещения курорта оказались заполнены на 82,5%, - сказал врио министра курортов региона Михаил Зарицкий.

А тем временем в Новороссийске пляжи пустуют. Почти вся береговая линия свободна, при этом, как говорят приезжие, вода прозрачная и довольно теплая.