Гигантская воронка смерча зависла в нескольких десятках метров от жилых домов в Сочи

Смерч в Сочи поймали на видео
Фото: Виктор КЛЮШКИН
В Сочи непогода имеет, как известно, буйный характер. Если на курорт приходит циклон, это всегда представление для отдыхающих. Хорошо, если заканчивается оно без особых последствий. Как в воскресенье, 4 сентября. Очевидцы зафиксировали на камеры мобильных телефонов, как буквально в нескольких десятках метров над жилыми домами зарождается гигантский смерч. На кадрах видно, как воронка, что мощный пылесос, заглатывает в себя влажные воздушные массы.
- Мы думали, сейчас что-то невообразимое будет, если этот смерч спустится на землю, - рассказывают "КП" - Кубань" очевидцы.
Но, к счастью, смерч покружил еще немного в облаках и растаял.
На курорте, к слову, начался бархатный сезон. И хотя штормовое предупреждение спасатели пока не отменили, непогоды синоптики не прогнозируют 5 сентября.
- Пасмурно. Ветер умеренный. В горах возможен небольшой дождь, - сообщают kuban.kp.ru в сочинском Гидрометцентре. - Воздух прогреется до +28 градусов.
Кстати, температура воды всего на градус ниже, +27. Она считается самой комфортной для купания.
Напомним, 22 июня смерч в Лазаревском районе вышел на сушу и разметал в щепки прибрежное кафе. Только по счастливой случайности никто из многочисленных посетителей и прогуливающихся на набережной в этот момент не пострадал.
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