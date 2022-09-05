Нужна свежая кровь. Команда Сергея Галицкого ищет усиление на рынке

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» удивляет. Прошлой весной он остался без легионеров и тренерского штаба, но стал четвертым в чемпионате России.

Возглавил команду Александр Сторожук, который еще пять лет назад возился с любителями. А костяк составили выпускники академии черно-зеленых.

Новый сезон «Краснодар» начал неважно. Он поделил очки с «Факелом» (2:2), проиграл «Спартаку» (1:4). А эксперты заявили, что «быки» впали в кризис. Но не учли, что черно-зеленые просто не вкатились в сезон.

Из-за травм начало чемпионата пропустили лидеры команды - Кайо, Кордоба и Рамирес. А когда они вернулись, «Краснодар» разыгрался.

В последнем туре премьер-лиги «быки» победили «Сочи» (2:1) и продлили беспроигрышную серию до семи матчей. Причем в шести случаях они одержали победу.

- Сложный матч в физическом и психологическом планах. Я очень благодарен ребятам, они настоящие мужики и продемонстрировали это сегодня, – не скрывал эмоции после игры Александр Сторожук.

Он добавил, что каждый день команда работает над ошибками. Задача его штаба – найти правильные слова.

- Я вижу, как ребята отдают себя в играх, на тренировках. Это очень важно. Мы знаем, чего хотим и куда идем. И каждый мяч для нас – это вызов, – добавил специалист.

Цели и задачи на сезон «Краснодар» не ставил. Официально – точно. Да, Сторожук пару раз говорил, что задача – занять место выше, чем год назад. Тогда «быки» стали четвертыми. Значит, цель на будущий год – медали чемпионата России.

А для этого «Краснодару» нужен резерв. Его команда ищет прямо сейчас – на трансферном рынке.

- Мы хотим, чтобы нас кто-то усилил, была свежая кровь. Надеюсь, в ближайшее время мы еще сделаем приобретения, – добавил специалист.

О новых трансферах «Краснодар» пока не объявлял. Но времени на покупку у «быков» практически не осталось – окно в России захлопнется уже в конце недели.