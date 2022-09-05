Как превратить увлечение ребенка компьютерными играми в востребованную профессию

Более 30 тысяч родителей уже выбрали для своих детей IT-школу Hello World, которая учит ребят создавать игры, а не просто играть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 30 тысяч родителей уже выбрали для своих детей IT-школу Hello World, которая учит ребят создавать игры, а не просто играть, смотреть видео на YouTube или TikTok.

В IT очень много направлений, поэтому каждый ребенок найдет здесь что-то для себя. И вовсе необязательно любить математику или быть компьютерным гением: в школе обучают созданию сайтов или игр, графическому дизайну и компьютерной грамотности.

Занятия проходят онлайн в индивидуальном режиме. Такая форма имеет массу преимуществ. Во-первых, комфорт и безопасность, поскольку ребенку не нужно никуда ехать. Можно подобрать удобные часы, а при необходимости перенести день и время урока. В отличие от групповых занятий, ученик не отвлекается на разговоры или игры с другими детьми, а преподаватели подбирают индивидуальную скорость и интенсивность занятий для каждого ребенка.

В результате ученик получает 55 минут чистой практики без скучной теории, создает игру или сайт уже на первом уроке, получает необходимые знания и сертификат по окончании курсов.

Более 30 тысяч родителей уже выбрали для своих детей IT-школу Hello World, которая учит ребят создавать игры, а не просто играть Фото: Мария ЛЕНЦ

Подготовили для вас список курсов IT-школы и выяснили, чему дети научатся на этих занятиях.

Основы компьютерной грамотности, 8 - 16 лет:

- пользоваться основными программами;

- делать рефераты, доклады, презентации;

- работать с таблицами и презентациями.

Программирование на языке Scratch, 7 - 11 лет:

- создавать простые и сложные игры;

- использовать математику, логику, английский;

- основам программирования.

Создание сайтов Front-end разработка, 12 - 16 лет:

- создавать сайты под конкретные задачи;

- искать информацию в интернете и самостоятельно учиться;

- применять для своих проектов знания по математике, логике, английскому.

Программирование на языке Python, 12 - 16 лет:

- работать с одним из самых востребованных языков программирования в мире, который применяется во многих известных компаниях;

- базовым принципам программирования;

- создавать собственные консольные и графические программы.

Создание 3D-игр в ROBLOX, 9 - 16 лет:

- языку программирования Lua, который используется для создания интерфейсов;

- применять законы физики, математики и логики в программировании;

- создавать собственный дизайн игр и воплощать идеи в жизнь.

Создание игр в Unity, 12 - 17 лет:

- базовым понятиям, общим для всех языков программирования - переменные, условия, циклы;

- пользоваться основными возможностями движка Unity;

- создавать 3D-игры любой сложности.

Графический дизайн в редакторе Figma, 8 - 16 лет:

- создавать двухмерные и псевдотрехмерные изображения;

- работать с цветами и градиентами;

- анимировать созданные изображения.

Ментальная арифметика, от 6 лет:

- складывать и вычитать;

- умножать и делить;

- улучшать внимательность и увеличивать скорость счета в уме.

Для справки

- государственная лицензия на осуществление образовательной деятельности - Лицензия №10/21-69;

- педагогический штат из более 300 IT-специалистов;

- каждый преподаватель прошел пять ступеней отбора, умеет объяснять простыми словами сложные вещи и способен найти подход к разным детям;

- резиденты Инновационного центра «Сколково».

Знакомьтесь со школой ближе, кураторы помогут подобрать курс, подходящий именно вашему ребенку, по ссылке.

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