Задымился и взорвался в руках. В Новороссийске отдыхающие достали необычный камень из моря

Необычный камень нашел отдыхающий на дне моря Фото: t.me/ng_nov

Необычный случай произошел на пляже в Новороссийске, который напугал отдыхающих. В руках туристов оказался камень, который спустя считаные минуты…взорвался.

Отдыхающие – муж, жена и дети – 3 сентября находились на местном пляже «Кристалл». В очередной раз купаясь в море, глава семейства достал со дна камень, который показался странноватым и вызвал много вопросов. Уже на берегу предмет в руках мужчины начал дымиться. А через несколько секунд камушек и вовсе взорвался.

При этом, как рассказали владельцы находки, на ощупь камень оставался холодным. После неожиданного взрыва осколки, высыхая, снова начинали дымиться.

К счастью, от неожиданного явления пострадали только полотенца, которые прожгло частицами камня. Тем временем отдыхающие предположили, что найденным камешком оказался белый фосфор или часть от боеголовок.

- Это фосфор, который на дне моря у нас с давних времен. При высоких температурах происходит то, что мы видим на видео при контакте с воздухом. Люди сами его достают! – рассказали «Нашей газете» в отделе по курортам и туризму Новороссийска.

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