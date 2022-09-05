Водителю троллейбуса, насмерть сбившему школьницу на зебре в Краснодаре, дали два года тюрьмы

Мужчине также запрещено три года управлять транспортом Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Краснодаре вынесли приговор водителю троллейбуса, сбившему насмерть школьницу на зебре в Краснодаре. Мужчине назначили два года тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, трагедия произошла в мае 2022 года на улице Каляева. Тогда 15-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент водитель общественного транспорта, поворачивая с улицы Каляева на Кожевенную, не заметил школьницу и наехал на нее. В результате девочку зажало под колесами.

На место ДТП приехали полиция и скорая. Чтобы достать девочку, понадобился спецтранспорт. Когда школьницу вытащили из-под троллейбуса, она уже не подавала признаков жизни. От полученных травм девочка скончалась на месте аварии.

Позже в соцсетях появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, как девочка в белой блузке и с сумкой переходит по зебре. Ее тут же пропускают поворачивающие машины. А водитель троллейбуса при повороте на крайнюю правую полосу не замечает ребенка. Школьница лишь успела за долю секунды до трагедии повернуться и увидеть транспорт в метре от себя. Но этого не хватило, чтобы увернуться от троллейбуса.

По факту ДТП правоохранители сразу возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». 45-летнего водителя троллейбуса тут же задержали и арестовали на два месяца.

На заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

- Рассмотрев материалы уголовного дела, оценив доказательства в их совокупности, суд счел доказанной вину подсудимого. С учетом всех обстоятельств дела ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии-поселении. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.