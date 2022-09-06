В Краснодаре появится свой «Сириус» для одаренных детей

Такой будет новая школа-интернат для юных талантов в Краснодаре. Фото: krd.ru.

На 12 гектарах по улице Воронежской, переданных муниципалитетом в краевую собственность, разместится современный корпус школы-интерната площадью более 10 тысячи квадратных метров. В ней будут обучаться 1100 одаренных школьников края. 600 из них смогут жить в кампусе на территории образовательной организации.

В школе предусмотрены современные классы и лаборатории для изучения естественных наук, спортивный центр с бассейном, футбольное поле, игровые и спортивные площадки.

В современном здании будут и классы, и лаборатории, и бассейн. Фото: krd.ru.

Отбор в краснодарскую школу будет проходить на конкурсной основе среди школьников 5-11 классов со всего Краснодарского края. Ожидается, что с ними будут заниматься преподаватели вузов, в том числе Кубанского государственного университета.

Здания и корпуса школы и интерната займут площадь 12 гектаров. Фото: krd.ru.

Планируется, что на территории школы-интерната для одаренных детей разместиться региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, который станет своего рода аналогом образовательного центра «Сириус», который создан в 2014 году по инициативе президента России Владимира Путина.

Так будет выглядеть кампус школы. Фото: krd.ru.

– В 2021 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, в чьем ведении находится образовательный центр «Сириус», подписали соглашение о создании на Кубани регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. – Центр откроется 1 сентября 2023 года в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» на базе краевого Центра развития одаренности.

Так будет выглядеть кампус школы. Фото: krd.ru.

Центр будет работать с талантливыми детьми со всего края: школьники смогут пройти интенсивные программы по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт». Педагоги нового учреждения пройдут программы повышения квалификации и профессиональную переподготовку на площадке образовательного центра «Сириус».

– К работе центра в Краснодаре планируют привлекать научные, образовательные, культурные, спортивные и общественные организации, промышленные предприятия Кубани, – добавили в краевом ведомстве. – После того, как в 2024 году в Краснодаре будет завершено строительство школы-интерната для одаренных детей, региональный центр развития и поддержки талантов продолжит работать на ее базе.