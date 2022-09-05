Звезда «Краснодара» раскрыла секрет успешного старта команды Сергея Галицкого в новом сезоне

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» – одна из главных сенсаций нового сезона премьер-лиги. Год назад он занял четвертое место в чемпионате, хотя лишился легионеров. Они уехали из России за неделю: сперва – тренерский штаб, затем – футболисты, всего – девять человек.

Спустя три месяца в «Краснодар» вернулись только трое: Кристиан Рамирес, Кайо и Джон Кордоба. Эксперты заявили, что максимум, на что способны «быки», – место в первой восьмерке.

И прогнозы даже оправдывались. Черно-зеленые взяли всего одно очко в двух турах. Но затем команду Александра Сторожука прорвало. Влились Кайо и Рамирес, которые залечили травму, разыгрался Кордоба.

За месяц «Краснодар» одержал шесть побед в семи матчах: пять – в чемпионате, одну – в Кубке России. Благодаря беспроигрышной серии «быки» взлетели на третью строчку в премьер-лиге.

Главный тренер, Александр Сторожук, объяснял феномен желанием игроков, а звезда команды, Матвей Сафонов, – сплочением. Каждый гол команда отмечает всем составом. На чужую половину поля летит даже вратарь.

- Видно, что сейчас атмосфера другая, нежели в прошлом сезоне, – признается Сафонов. – Наверное, это результат работы тренера внутри коллектива. У нас меняются лидеры.

Сам Матвей чувствует единение. Весь сезон команда остается единым целым.

- Мы проводим вечера с командой. И делаем все, чтобы на них были все игроки, независимо от обстоятельств. Это важно. Так формируется единение команды. И мы его уже видим, – заключает вратарь сборной России.

По словам вратаря, в новом сезоне игроки «Краснодара» стали чаще отдыхать вместе. И результаты не заставили себя ждать. После восьми туров «быки» идут на третьей строчке в таблице премьер-лиги.