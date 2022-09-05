Алла Пугачева вернулась в Россию и стала объектом нападок. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Брошенную мужем Пугачеву публично оскорбили. Примадонна, проведя полгода в Израиле, вернулась в Россию. Из-за этого она стала объектом для нападок. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Многие жители страны набросились на певицу с требованием озвучить свою позицию по поводу специальной военной операции. На нее сыплются различные угрозы. Кто-то выдумывает санкции для артистки, а кто-то активно пытается втянуть ее в скандал.

- Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех [достала], - такая надпись появилась этой весной на здании телецентра «Останкино».

Выражение заметили в скором времени после новости об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль. Пользователи соцсетей наперебой утверждали, что хоть фамилия и не называлась, послание точно адресовано именно Примадонне.

Сама артистка сообщала, что за границей она находится для того, чтобы поправить здоровье и отдохнуть. Но многие не поверили в это и расценили ее действия как предательство.

Спустя полгода появилось новое анонимное послание.

- Алла, где мужа [потеряла], - гласила свежая матерная надпись на том же телецентре «Останкино».

Публика вновь решила, что некрасивое послание адресовано Пугачевой. Сейчас Максим Галкин находится на мировых гастролях. Молодой муж певицы на днях выступил в австралийском Мельбурне. С подобным рабочим графиком трудно представить, когда и он вернется в Россию для того, чтобы воссоединиться с детьми и женой.

Примадонна оказалась на родине в конце августа. Она прилетела вместе с детьми Лизой и Гарри.

Поклонники отмечают, что пенсионерка выглядит худой, грустной и замученной. Сама 73-летняя артистка не комментирует свое состояние.