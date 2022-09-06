«Уроки - на самостоятельное изучение». Родителей удивило расписание занятий в школе №93 Краснодара

Дети в школе учатся в четыре смены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа №93, что находится на улице 1 Мая в Краснодаре, в этом году распахнула свои двери для более 4 тысяч ребят. 1 сентября в учебном заведении провели аж четыре торжественные линейки - так много было учащихся.

Такой ажиотаж вполне объясним - школа расположена в одном из наиболее быстрорастущих районов. В самом учебном заведении не раз уверяли - учителя справятся с такой оравой. Да и кабинетов предостаточно - дети занимаются в двух зданиях, есть пристройка на 500 мест, которая полностью оборудована.

Однако родителей всерьез удивило появившееся расписание звонков. Согласно ему, дети из разных классов будут учиться по новой схеме. Согласно расписанию, у ребят сначала будет «Разговор о важном» с классным руководителем, а затем идут уже основные уроки, которые длятся всего 20 минут. При этом 5 ,6 и 7 уроки по счету вынесены на «самостоятельное изучение».

Такое расписание очень удивило родителей учащихся.

При этом дети учатся по усеченному графику. Первая смена длится с 08:00 до 10:40, «первая смещенная» - с 11:00 до 13:40. Вторая смена начинается в 14:00 и продолжается до 16:10, а «вторая смещенная» - с 16:25 до 19:10. То есть у школьников - четыре смены.

- Пока не понимаем, это постоянное расписание на весь учебный год или же временное. Переживаем, что такой усеченный график занятий отразится на обучении - чему можно научить за 20 минут? - недоумевают родители учащихся.

В мэрии Краснодара объяснили, почему в школе составили такое расписание.

- По информации департамента образования администрации Краснодара, расписание звонков в школе № 93 на 5 сентября было составлено с учетом проведения торжественной линейки, посвященной церемонии поднятия флага Российской Федерации, проведения единого для всех школьников страны урока «Разговор о важном», который провели в учреждении впервые, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Также в администрации города добавили, что на основе анализа составленного расписания и хода учебного процесса расписание откорректировали.

- «Разговор о важном» прошел во всех школах города, - добавляют в администрации Краснодара. - Общеобразовательные учреждения вправе самостоятельно формировать расписание.