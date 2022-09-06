Лето кончилось, да здравствует зима. Эксперты сделали прогноз на горнолыжный туристический сезон в Сочи

Туристов снова будет много Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

У туристического сезона в Сочи фактически стерлись границы. Не успел последний летний отдыхающий покинуть курорт, как специалисты начали подсчет, сколько их ожидать зимой.

- На курорте с начала года побывали уже 3,5 миллиона гостей. Но это, разумеется, не предел. Бархатный сезон тоже будет высоким, и мы не снижаем темпов, - анонсировала переходный период замглавы Сочи по туризму Ирина Петухова.

Сейчас, по данным мэрии, номерной фонд занят на 25 процентов.

Но то ли еще будет, когда в горах выпадет снег. Уникальная природа Сочи, когда за день можно покататься на лыжах и слепить снеговиков, а потом даже попробовать окунуться в море, каждый год привлекает все больше россиян.

Кроме того, небо для гражданских судов на юге открывать пока не собираются, поэтому Сочи останется самым популярным направлением у туристов в России. Здесь воздушная гавань не прекращала своей работы.

- Активность в бронировании зимнего периода мы ожидаем в октябре, — сказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

На курорте «Красная Поляна» ски-пассы начали бронировать уже в разгар лета.

- У нас 35 процентов номерного фонда уже ждут своих отдыхающих, - говорят в пресс-службе курорта. – Зимой гости предпочитают отдыхать в комфортных номерах 4-5-звездочных гостиницах, а не в апартаментах с кухнями как летом.

Отдых на зиму специалисты советуют бронировать уже сейчас. Пока во многих отелях действуют скидки за раннее бронирование. Ажиотаж провоцирует рост цен.

- Мы уже видим рост цен на курорте, и он не останавливается. Все, что сейчас стоит 10 тысяч рублей, уже в ноябре будет стоить 15–17 тысяч рублей. Я прогнозирую рост по сравнению с августом на +50%, — прогнозируют в Ассоциации туроператоров России.

Но коронавирус по-прежнему никто не отменял. И специалисты рекомендуют застраховаться от возможных изменений планов зимой – бронировать отдых с возможностью отмены.