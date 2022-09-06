Жительницы Майкопа прошли 40 км и с помощью GPS вывели надпись «Адыгея 100»

Елена Зезюкина и Оксана Киракосян сделали оригинальное поздравление в честь юбилея республики. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее в октябре отмечается 100-летие государственности республики. В честь юбилея жительницы Майкопа - Елена Зезюкина и Оксана Киракосян сделали оригинальное поздравление. Девушки при помощи GPS вывели на карте надпись «Адыгея 100».

Пока город медленно просыпался Оксана и Елена уже начали прокладывать свой маршрут. Для осуществления цели девушки направились по улицам республиканской столицы уже в шесть утра.

Активистки ведут здоровый образ жизни. Оксана и Елена неоднократно принимали участие в спортивных марафонах. Например, в прошлом году в рамках онлайн-марафона по ходьбе, они за 13 дней прошли 150 километров и заняли первое место в соревнованиях. Выбирая, как отдохнуть, майкопчанки отдают предпочтение активному досугу.

Жительницы Майкопа прошли 40 км и с помощью GPS вывели на карте надпись «Адыгея 100». Фото: https://t.me/muratkumpilov

Как удалось узнать «Комсомольской правде» -Кубань», для создания инсталляции на карте при помощи GPS, местные жительницы прошли пешком по городу 40 километров. Чтобы завершить поздравление им потребовалось восемь часов. По дороге они делали снимки достопримечательностей, а также селфи с флагом республики.

- Хочу поблагодарить девушек за это прекрасное поздравление! Думаю, их пример вдохновит немало жителей заниматься здоровым образом жизни, посещать знаковые места нашей малой родины и еще больше любить Адыгею, - написал в своем Telegram канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Основные праздничные мероприятия в честь юбилея республики пройдут в Майкопе с 1 по 5 октября. Жителей и гостей Адыгеи ждут выставки, фестивали и спортивные события.

Как ранее сообщала «Комсомолка», завершатся праздничные дни большим концертом, который пройдет на республиканском стадионе. Посетителей порадуют не только выступления местных творческих коллективов, но и приглашенные гости. В этом году в Майкопе выступят эстрадный певец Сосо Павлиашвили и группа 5sta Family.