Эколог рассказал подробности о дымящихся камнях в Новороссийске

Отдыхающий достал необычный камень на дне моря Фото: t.me/ng_nov

Необычный случай произошел в Новороссийске. Как рассказывала ранее «КП» - Кубань», отдыхающие нашли камень, который при контакте с воздухом начал дымиться и взорвался.

Туристы – муж, жена и дети - находились на местном пляже «Кристалл». Глава семейства, в очередной раз искупавшись в море, нашел на глубине в пяти-шести метрах от берега предмет, походящий на камень – круглый, белый и шероховатый. Мужчина вынес находку, чтобы показать семье. Но спустя несколько минут камень задымился, а затем и вовсе взорвался.

К счастью, никто не пострадал. Разлетевшимися осколками прожгло лишь полотенца отдыхающих. Тем временем семья задалась вопросами, что же удалось найти на глубине моря.

В отделе по курортам и туризму администрации Новороссийска объяснили, что туристы достали из моря фосфор.

- Он на дне моря у нас с давних времен. При высоких температурах происходит то, что мы видим на видео при контакте с воздухом. Люди сами его достают! – ранее прокомментировали ситуацию.

Тем временем эколог назвал произошедшее фантастикой.

- Такая реакция опасна для людей. Это что-то из области фантастики, чистый фосфор в природе просто так не находится. Он не может длительное время находиться в окружающей среде, так как быстро реагирует с другими химическими элементами. Не уверен, фосфор ли это, найденный предмет может быть и начинкой боеприпаса, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

К слову, реакция элемента не обходится без последствий для человека. Как отметил эколог, держать фосфор в руках весьма опасно – возможно получить серьезные ожоги.

Тем временем с семьей – обладателем необычной находки – уже связались сотрудники управления ГО и ЧС Новороссийска, чтобы узнать точное местоположение найденного фосфора. Как сообщает «Наша газета», на пляже «Кристалл», где и отдыхали туристы, водолазы будут прочесывать дно в поисках фосфора.

- Это вопрос жизни и безопасности людей, - отметили в ведомстве.

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