На Кубани с 5 по 9 сентября можно обменять монеты на купюры без комиссии

В течение четырех дней можно сдать монеты без комиссии Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Краснодарском крае банки ввели четыре дня для сдачи монет без комиссии. Обычно бесплатно можно только зачислить номинал монет на свой счет, а за обмен мелочи на купюры берут комиссию.

- С 5 по 9 сентября жители Кубани могут без комиссии обменять мелочь либо на бумажные деньги, либо на памятные монеты из недрагоценных металлов. Например, в августе в нашем крае в банки поступили новые памятные монеты из серии, посвященной российской мультипликации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в банках.

Подробности акции стоит заранее узнать в конкретном отделении. В некоторых банках просят рассортировать монеты по номиналу, в некоторых – принимают монеты номиналом не ниже 50 копеек.

Список адресов, где принимают монеты, можно посмотреть здесь.

ИЗ ИСТОРИИ

В преддверии Дня финансиста обратимся в далекое прошлое – в начало 11 века – и узнаем, как и из чего делали первые монеты Древней Руси.

Первые монеты на Руси появились в конце 10 – начале 11 веков. Это были золотые и серебряные монеты – золотники и серебряники. Чеканили их при князе Владимире I, а затем при Святополке и Ярославе Мудром.

На серебрянке изображен князь Владимир с посохом в правой руке

Вес серебряника времен Владимира составлял всего 2,5 грамма. Плавили монету в основном из серебра с примесью меди. В составе также были хром, железо, висмут и свинец. Любопытно, что в те времена добычи серебра на Руси не было, и серебряник делали из переплавленных арабских монет, поэтому чистота сырья постепенно снижалась.

Серебряник времен Святополка по весу и составу был похож на «владимирскую» монету. Но на лицевой стороне изображен не сам князь, а апостол Петр. Надпись «ПЕТОР» можно увидеть на монете. На оборотной стороне – тонко выполненное изображение родового княжеского знака Святополка – двузубца с полумесяцем.

Первую чеканку нельзя назвать массовой. В Древней Руси серебряниками награждали за службу. В широкое обращение эти монеты не поступали и были крайне хрупкими.

Серебряник Святополка с изображением апостола Петра

В период правления Ярослава Мудрого чеканка серебряников была эпизодической, а в последующем и вовсе прекратилась.

Если в давние времена монеты были редкостью, то сегодня ситуация кардинально изменилась, и в нашей стране на каждого жителя приходится по 487 монет! А всего в обращении их больше 70,5 миллиарда.