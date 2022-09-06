Сам себе риелтор. Учимся продавать квартиру в Краснодаре быстро и выгодно

Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда встает вопрос о продаже недвижимости, многие собственники не хотят обращаться к риелторам, берут все хлопоты на себя. Они самостоятельно размещают объявления, оценивают квартиру, показывают ее потенциальным покупателям. При этом переживают, что допустят ошибки, а главное – боятся продешевить. И в самом деле: чтобы продать жилплощадь выгодно, важно знать некоторые нюансы. Вместе с экспертами рынка и сервиса недвижимости Домклик от Сбера учимся продавать квартиру в Краснодаре быстро и выгодно.

Какой ценник поставить

Риелторы часто повторяют, что залог удачной сделки – правильная оценка квартиры.

- Если рынок недвижимости для вас – темный лес, тогда стоит для начала изучить ваш район и те предложения, которые сейчас есть, - рассказывает эксперт по недвижимости в Краснодаре Анна Орлова. - Откройте сервис Домклик и внимательно просмотрите все объявления, которые были выставлены не позднее 2 месяцев назад. Более старые предложения (даже если они по-прежнему актуальны) могут сбить вас с толку. Ведь, скорее всего, хозяин изначально завысил ценник или же в его квартире есть какие-то изъяны.

Как только вы определитесь с планкой финансовых ожиданий, заложите в итоговую сумму дополнительно 1-3% на торг с будущими покупателями.

- Просить скидку у вас будут в любом случае – таковы правила. И, конечно, если вы сбросите несколько тысяч, то это поможет расположить к себе человека и заставить его быстрее принять решение, - добавляет Анна Орлова.

Рыночную стоимость недвижимости можно быстро и бесплатно узнать, например, на том же сайте Домклик с помощью специального онлайн-сервиса. Все, что потребуется, – это указать адрес вашего дома, квадратуру, состояние ремонта, этаж. Благодаря этому вы узнаете ориентировочную стоимость с учетом средних рыночных цен. Окончательно скорректировать эту цифру – с учетом особенностей вашего жилья – поможет эта инструкция.За большую кухню и близость остановки смело накидывайте цену.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что влияет на стоимость квартир в Краснодаре

Приток населения в южные регионы страны отражается на специфике рынка недвижимости.

- В мегаполисах большие объемы стройки, большие объемы платежеспособных покупателей. Они формируют активный рынок новостроек. Требования к жилью высокие – и к качеству, и к расположению, - считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Но на юг приезжают и менее обеспеченные люди, например, студенты, которые поступили в вузы. Для них важно найти жилье, куда можно заселиться сразу, как правило, это однушки в старых панельках.

- Поэтому в столичных регионах нет значительного разрыва в стоимости первичной и вторичной недвижимости, - добавляет Михаил Матовников. - Иногда даже вторичка за счет своей ликвидности немного дороже.

Так, например, средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости в Краснодарском крае в августе составила 128 тысяч рублей, в новостройке – 129 тысяч рублей.

А вот то, что «несезон» может снизить стоимость жилплощади, – это, по мнению риелтора, заблуждение.

- Для ликвидной квартиры нет сезонности – она будет востребована всегда, - уверена эксперт по недвижимости в Краснодаре Анна Орлова. - Но не стоит забывать, что есть периоды спада покупательской активности – например, сезон отпусков. Когда люди на морях, им не до сделок. Потому, чтобы не попасть в затишье и не снижать цену зря, стоит выставлять на продажу квартиру весной или осенью. Пиком считается сентябрь и октябрь, когда большинство людей отдохнули, хотят перемен и готовы быстрее решиться на большую покупку. Именно в эти месяцы спрос превышает предложение.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как правильно подготовить квартиру к продаже

По данным сервиса Домклик от Сбера, Краснодарский край – лидер по количеству активных объявлений о продаже квартир: на конец августа их насчитывалось более 218 тысяч. Хотите, чтобы вашу недвижимость быстрее заметили и захотели купить? Не пожалейте времени и сил на подготовку.

Самая распространенная ошибка владельцев – акцентировать внимание на поиске покупателя, а не на самой квартире.

- Те, кто прожил в своей уютной двушке не один год, почему-то убеждены, что фотографировать комнаты и интерьер нужно именно в обжитом формате. Но это неправильно. На снимках нужно убрать любой «шум» – семейные фотографии, детские игрушки или миски для животных. На первый взгляд, это мелочи, но они отвлекают. Покупатель хочет видеть реальные размеры комнат. Если вы не знаете, как лучше сфотографировать, то за основу возьмите снимки из гостиничных номеров, - советует Анна Орлова. - Не лишним перед фото и видеосъемкой будет сделать генеральную уборку, заменить лампы, если вдруг какие-то перегорели. И уделить внимание окнам – зачастую, если их помыть, то в комнатах становится светлее. Но все же, по возможности, стоит сделать легкий косметический ремонт, особенно если прошлый делали давно. Поверьте, ваши затраты окупятся.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А еще, по словам эксперта, зацепить потенциального покупателя помогает текст объявления. Успех зависит от подачи. Ваше объявление должно раскрывать только преимущества жилья. При этом не стоит описывать все подряд – помимо основных характеристик квартиры, укажите, в чем удобство ее расположения, транспортная доступность, безопасность, есть ли парковка, инфраструктура.

Ну, и, конечно, важно, чтобы объявление увидели как можно больше людей. Например, если вы разместите его на сервисе Домклик, то точно не прогадаете. Ежемесячная аудитория сайта – более 12 млн человек. К тому же за символическую плату ваше объявление будет стоять на лучших позициях, что увеличит количество звонков.

- Но не забывайте и о сарафанном радио, - добавляет риелтор. - Оповестите всех своих знакомых и коллег о том, что решили продать квартиру. Часто потенциальным покупателем оказывается сосед по этажу.