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Общество6 сентября 2022 13:35

Бикини почти ничего не прикрывают. Кубанские девушки разделись ради обложки

11 девушек из Краснодарского края попали на конкурс от журнала Maxim
Мирослава ЧЕРНАЯ
Cвои горячие снимки отправили 375 девушек, но лишь одна сможет завоевать победу. Фото: miss.maximonline.ru

Cвои горячие снимки отправили 375 девушек, но лишь одна сможет завоевать победу. Фото: miss.maximonline.ru

Этим красоткам скрывать нечего, потому они с радостью демонстрируют свои фигуры. 11 девушек из разных городов Краснодарского края решили оголиться ради обложки мужского журнала Maxim. Конкурс проходит в онлайн-формате. Свои откровенные снимки отправили 375 моделей. Пользователям выдают пару девушек, и голосующему надо выбрать одну из них. Победительница получит титул самой сексуальной девушки года и украсит собой журнал.

Показываем, кто из Краснодарского края рискнул сверкнуть своими прелестями, чтобы оказаться в журнале.

В лидерах рейтинга - на второй позиции - 26-летняя Октябрина Максимова представляет в конкурсе Сочи. Заниматься модельной съемкой девушка начала еще в старших классах школы. Так что все свои выгодные ракурсы красавица знает. Стоит сказать, что ранее она уже побывала на обложке журнала Maxim в 2020 году.

Октябрина Максимова. Фото: miss.maximonline.ru

Октябрина Максимова. Фото: miss.maximonline.ru

Неподалеку от нее расположилась 19-летняя модель из Краснодара Майя Борозинец. Девушка по итогам голосования пока занимает 14-ю строчку, но не исключено, что ее формы помогут пробиться на первую позицию. Отметим, что Майя принимала участие в конкурсе в 2021 году, но, потерпев неудачу, решила снова побороться за победу.

Майя Борозинец. Фото: miss.maximonline.ru

Майя Борозинец. Фото: miss.maximonline.ru

Еще одна участница, которая борется за победу в конкурсе, - 33-летняя Алина Аладжиева из Краснодара. Девушка поделилась снимками своей точеной фигуры, и надеется покорить своими формами жюри.

Алина Аладжиева. Фото: miss.maximonline.ru

Алина Аладжиева. Фото: miss.maximonline.ru

Город-курорт Анапа представляет 21-летняя Анна Дзюба. Красавица на всех фотографиях мило позирует, при этом практически не обнажается.

Анна Дзюба. Фото: miss.maximonline.ru

Анна Дзюба. Фото: miss.maximonline.ru

А вот 22-летняя Диана Седова знает, что самый эффектный снимок получается... на кухне. Особенно когда на тебе из одежды лишь фартук!

Диана Седова. Фото: miss.maximonline.ru

Диана Седова. Фото: miss.maximonline.ru

О 28-летней Милене Дмитриевой из Краснодара в интернете нет упоминаний как профессиональной модели. Но перед камерой девушка держится уверенно и выглядит потрясающе.

Милена Дмитриева. Фото: miss.maximonline.ru

Милена Дмитриева. Фото: miss.maximonline.ru

Среди участниц есть и те, кто решила зацепить пользователей своей растяжкой. 36-летняя Любовь Епихина из Сочи знает в этом толк!

Любовь Епихина. Фото: miss.maximonline.ru

Любовь Епихина. Фото: miss.maximonline.ru

Еще одна сочинская нимфа - 28-летняя Яна Романенко - мечта любого мужчины. Миниатюрная фигура, томный взгляд и пухлые губы - устоять и не проголосовать за эту красотку невозможно.

Яна Романенко. Фото: miss.maximonline.ru

Яна Романенко. Фото: miss.maximonline.ru

23-летняя жительница Сочи Виктория Березниченко решила завоевать сердца людей своим обаянием. Девушка - одна из немногих, кто почти не оголился на фото.

Виктория Березниченко. Фото: miss.maximonline.ru

Виктория Березниченко. Фото: miss.maximonline.ru

30-летняя Влада Васюхно из Краснодара манит своей загадочностью - ее снимки передают невероятную атмосферу таинственности.

Влада Васюхно. Фото: miss.maximonline.ru

Влада Васюхно. Фото: miss.maximonline.ru

Еще одна красотка из Краснодара Олеся Лопатина недавно отпраздновала 38-й день рождения. Но это не мешает ей конкурировать с совсем юными особами.

Олеся Лопатина. Фото: miss.maximonline.ru

Олеся Лопатина. Фото: miss.maximonline.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ