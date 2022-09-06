Бикини почти ничего не прикрывают. Кубанские девушки разделись ради обложки

Cвои горячие снимки отправили 375 девушек, но лишь одна сможет завоевать победу. Фото: miss.maximonline.ru

Этим красоткам скрывать нечего, потому они с радостью демонстрируют свои фигуры. 11 девушек из разных городов Краснодарского края решили оголиться ради обложки мужского журнала Maxim. Конкурс проходит в онлайн-формате. Свои откровенные снимки отправили 375 моделей. Пользователям выдают пару девушек, и голосующему надо выбрать одну из них. Победительница получит титул самой сексуальной девушки года и украсит собой журнал.

Показываем, кто из Краснодарского края рискнул сверкнуть своими прелестями, чтобы оказаться в журнале.

В лидерах рейтинга - на второй позиции - 26-летняя Октябрина Максимова представляет в конкурсе Сочи. Заниматься модельной съемкой девушка начала еще в старших классах школы. Так что все свои выгодные ракурсы красавица знает. Стоит сказать, что ранее она уже побывала на обложке журнала Maxim в 2020 году.

Октябрина Максимова. Фото: miss.maximonline.ru

Неподалеку от нее расположилась 19-летняя модель из Краснодара Майя Борозинец. Девушка по итогам голосования пока занимает 14-ю строчку, но не исключено, что ее формы помогут пробиться на первую позицию. Отметим, что Майя принимала участие в конкурсе в 2021 году, но, потерпев неудачу, решила снова побороться за победу.

Майя Борозинец. Фото: miss.maximonline.ru

Еще одна участница, которая борется за победу в конкурсе, - 33-летняя Алина Аладжиева из Краснодара. Девушка поделилась снимками своей точеной фигуры, и надеется покорить своими формами жюри.

Алина Аладжиева. Фото: miss.maximonline.ru

Город-курорт Анапа представляет 21-летняя Анна Дзюба. Красавица на всех фотографиях мило позирует, при этом практически не обнажается.

Анна Дзюба. Фото: miss.maximonline.ru

А вот 22-летняя Диана Седова знает, что самый эффектный снимок получается... на кухне. Особенно когда на тебе из одежды лишь фартук!

Диана Седова. Фото: miss.maximonline.ru

О 28-летней Милене Дмитриевой из Краснодара в интернете нет упоминаний как профессиональной модели. Но перед камерой девушка держится уверенно и выглядит потрясающе.

Милена Дмитриева. Фото: miss.maximonline.ru

Среди участниц есть и те, кто решила зацепить пользователей своей растяжкой. 36-летняя Любовь Епихина из Сочи знает в этом толк!

Любовь Епихина. Фото: miss.maximonline.ru

Еще одна сочинская нимфа - 28-летняя Яна Романенко - мечта любого мужчины. Миниатюрная фигура, томный взгляд и пухлые губы - устоять и не проголосовать за эту красотку невозможно.

Яна Романенко. Фото: miss.maximonline.ru

23-летняя жительница Сочи Виктория Березниченко решила завоевать сердца людей своим обаянием. Девушка - одна из немногих, кто почти не оголился на фото.

Виктория Березниченко. Фото: miss.maximonline.ru

30-летняя Влада Васюхно из Краснодара манит своей загадочностью - ее снимки передают невероятную атмосферу таинственности.

Влада Васюхно. Фото: miss.maximonline.ru

Еще одна красотка из Краснодара Олеся Лопатина недавно отпраздновала 38-й день рождения. Но это не мешает ей конкурировать с совсем юными особами.