Юношу на Кубани посадили на 12 лет в колонию строгого режима за интимную переписку со школьницей

Подсудимый признал вину, но частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Армавире отправил на 12 лет колонии строгого режима 19-летнего парня из Гулькевичского района. Его обвинили по статье Уголовного кодекса "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Следствие установило, что молодой человек познакомился в соцсетях со школьницей, на тот момент ей было всего девять лет. У них завязалась переписка. Вскоре они разоткровенничались до того, что молодой человек попросил ребенка прислать ему видео интимного характера. В ответ он отправил ей свои.

- Свой настоящий возраст он скрыл, когда начал общение с несовершеннолетней, - уточнили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вовсе не безобидную переписку девочки со взрослым дядей нашла ее сестра. Она же посвятила во все детали родителей. А те уже со всеми фото и видеоматериалом отправились в полицию и следком.

К слову, во время следствия и на суде 19-летний совратитель признал свою вину, но лишь частично. Он утверждал, что возраст собеседницы из соцсетей был ему неизвестен. Молодой человек говорил на суде, что его подло обманули и подставили.

Но суд счел все доказательства, представленные следствием, обоснованными и вынес ему обвинительный приговор.

- Слушания по делу проходили в закрытом режиме, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В итоге молодой человек получил минимальный срок по тяжкой статье о педофилии - 12 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и он может обжаловать его в апелляционной инстанции.