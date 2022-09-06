Молодежный День города завершит большой концерт. Фото: управление по делам молодежи Краснодара.

«КП»-Кубань» узнала, как 25 сентября на Главной городской площади пройдет молодежная программа Дня города Краснодара. Расписание мероприятий получилось богатым на события.

День города Краснодара 2022 по традиции пройдет в последние выходные сентября. В этом году праздничные мероприятия состоятся 24-25 сентября. Как обычно, один из праздничных дней отдан молодежной программе. Она пройдет на Главной городской площади Краснодара 25 сентября с 13:00 до 22:00.

Организаторы молодежного Дня города ждут несколько десятков тысяч зрителей. Фото: управление по делам молодежи Краснодара.

– Наше управление традиционно выступает одним из организаторов празднования Дня города и в 2022 году 25 сентября мы приглашаем на молодежную праздничную программу на Главной городской площади, – рассказал «КП»-Кубань» начальник управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев. – По традиции мы постараемся показать, чем живет молодежь Краснодара и рассказать о ее достижениях и одновременно провести интересный праздник, где каждый житель и гость города найдет что-то интересное для себя.

Полная программа молодежного Дня города Краснодара 2022 на Главной городской площади 25 сентября 2022 года получилась насыщенной и обширной.

На Главной городской площади 25 сентября будут работать шесть площадок на все вкусы. Фото: управление по делам молодежи Краснодара.

С 13:00 до 19:00 на площади будут работать шесть тематических площадок.

В шатре откроется общественно-деловое пространство, где пройдут панельные дискуссии, встречи молодежи с представителями власти и бизнеса. Также здесь будут чествовать молодежный актив Краснодара: волонтеров, активистов молодежного самоуправления.

Также на молодежный День города Краснодара 2022 пройдут показы коллекций молодых модельеров и дизайнеров Краснодара, образовательные мастер-классы по креативной экономике и танцам, выступят различные молодежные коллективы. Они состоятся на площадке креативных индустрий и современного искусства.

Еще одна локация будет посвящена юмору: до 15:00 здесь пройдет фестиваль школьных команд КВН, а с 16:00 до 19:00 со своими скетчами выступят молодые комики города. Также здесь презентуют новый юмористический формат для студентов – «Битву университетов».

Другой площадкой станет гаражная распродажа, где молодые дизайнеры, художники и ремесленники Краснодара покажут свои футболки, сумки, бижутерию и другие изделия на выставке-продаже.

Следующей локация будет воркаут-площадка, где с 13:00 до 16:00 пройдут показательные выступления и мастер-классы, а с 16:00 до 19:00 – открытый чемпионат Краснодара по воркауту в честь Дня города.

Военно-историческая площадка позволит с помощью шлемов виртуальной реальности совершить экскурсии по историческим и памятным местам Краснодара. Также здесь можно будет посмотреть и обсудить исторические фильмы, увидеть находки поисковиков и выставку оружия.

На исторической площадке пройдет выставка оружия. Фото: управление по делам молодежи Краснодара.

25 сентября с 19:30 молодежную программу Дня города Краснодара 2022 на площади продолжит концерт на главной сцене. В его программе – выступления лучших молодежных коллективов Краснодара, которые представляют наш город и край на всероссийских и международных фестивалях, а также кавер-групп.

После 21:00 и 22:00 на Главной городской площади начнется шоу дронов, посвященное Дню города Краснодара. Несколько десятков дронов под музыку взлетят в небо и будут выстраиваться в фигуры и рисунки, связанные с Краснодаром.

БУДЬ В КУРСЕ

От 50 до 70 тысяч краснодарцев и гостей города, по прогнозам организаторов, побывают 24-25 сентября на событиях в честь Дня города Краснодара, включая его молодежную программу.