Суд на Кубани увеличил тюремный срок брачным аферисткам, которые свели в могилу 10 мужчин

Женщинам увеличили тюремный срок Фото: кадр из видео

Суд на Кубани увеличил тюремный срок брачным аферисткам. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Жительницам Армавира вынесли приговор за махинации с недвижимостью в феврале 2022 года.

Перед судом тогда предстали четыре женщины - 53-летняя Александра Донченко, две ее дочери Алена и Анжела и знакомая семьи Татьяна Лукоянова. В 2013 году они сколотили банду, о преступлениях которой не подозревали несколько лет.

Организатором плана стала Александра Донченко. Вместе с сообщницами она подыскивала одиноких людей, которым втиралась в доверие. Большое внимание женщины обращали на пожилых мужчин с собственной недвижимостью. Подыскать подходящего пенсионера помогала участница банды Татьяна Лукоянова, которая работала риелтором в соседнем Новокубанске.

Пенсионеры, в свою очередь, в обмен на заботу и пожизненный уход переписывали на женщин имущество. После сделки теперь владелицы недвижимости переставали ухаживать за стариками. Изморенные голодом мужчины почти во всех случаях попадали в больницу, где умирали. Тем временем женщины радостно получали завещанное наследство.

Ради обогащения организатор преступного плана Донченко даже женила на себе шесть жертв.

- Для придания видимости законности своим действиям с некоторыми потерпевшими женщины заключали браки для того, чтобы после их смерти вступить в наследство и завладеть принадлежавшим им имуществом, - сообщали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

За шесть лет махинаций мошенницы свели в могилу 10 человек. Им удалось обвести жителей и обогатиться недвижимостью в Краснодаре, Армавире и Сочи – тогда правоохранители установили 12 преступных эпизодов, к которым причастны женщины. А ущерб тогда составил более 21,7 миллиона рублей.

Приговор аферисткам вынесли в феврале 2022 года. Спустя несколько месяцев им увеличили тюремный срок.

Александра Донченко вместо 6 лет будет отбывать наказание в течение 7 лет. Женщину также оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Алене Матяшенко вместо 3,5 лет тюрьмы назначили 4 года колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Ее сестру Анжелу вместо 3 лет и 2 месяцев приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы, а также назначили 250 тысяч рублей штрафа. Татьяне Лукояновой увеличили срок с 3,5 до 4 лет лишения свободы. Как и соучастницам, ей назначен штраф – 300 тысяч рублей.

Наказание все женщины отбывают в исправительной колонии общего режима.

- Приговор вступил в законную силу, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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