Мэрия Краснодара объяснила падение ученика из окна гимназии №40

Подросток в больницы, причины случившегося выясняют полицейские

Утром 6 сентября в гимназии №40 Краснодара школьник выпал из окна четвертого этажа. Информация об этом появилась в социальных сетях. Прохожие сообщали, что ребенок был обездвижен. Но в мэрии города опровергли информацию о гибели подростка.

Фото: t.me/incidentkrd

- По информации департамента образования администрации Краснодара, сегодня в гимназии №40 ученик 9-го класса упал с четвертого этажа здания учебного заведения. На место незамедлительно вызвали скорую помощь. Подросток жив, находится в сознании в больнице под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

По некоторым данным, ЧП произошло после того, как подростка поймали за курением вейпа. В настоящее время на месте работают полицейские. Они разбираются в случившемся, в том числе устанавливаются точные причины и обстоятельства инцидента.

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