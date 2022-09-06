«Сделан по чертежам дворца принца Дубая»: В Анапе выставили апартаменты за 500 млн рублей

В Анапе продают дом почти за 500 млн рублей. Фото: etagi.com

В Анапе продают 4-этажные апартаменты за 449 990 000 рублей. Дом в стиле «дорого-богато» появился на одном из популярных сайтов по покупке и продаже недвижимости.

Продавцы уточняют, что шикарный замок находится в самом центре города, на береговой линии в пешеходной зоне. От него идти до моря считаные минуты, ведь апартаменты расположены в 200 метрах от пляжа.

- Дом представлен в единственном экземпляре, сделан по чертежам дворца принца Дубая. Его общая площадь составляет 1200 квадратных метров, - сообщили на сайте «Этажи».

Каждая комната во дворце имеет свой уникальный дизайн. Фото: etagi.com

При этом продавец заявляет, что постройка и ремонт дома выполнялась по современнейшим итальянским технологиям.

Для любителей комфорта и шика в апартаментах есть все необходимое. Кажется, в это постройку специально засунули всего и побольше, чтобы обладателю дворца не пришлось лишний раз выходить за его пределы. В доме есть тренажерный зал, финская баня, хамам, бассейн, бильярд, бар и многое другое.

- Перед домом построен фонтан. Это подчеркивает всю изящность и прелесть дворца, - уточнили продавцы на сайте с объявлением.

Конечно, как к любому нормальному дому к дворцу подведены все центральные коммуникации. Счастливый обладатель замка сможет пользоваться газом, светом, водой и канализацией. При этом у владельца будет множество различных комнат. Потому что каждая сделана по своему индивидуальному проекту.

Площадь дома составляет 1200 квадратных метров. Фото: etagi.com

Местные жители уточняют, что люди, которые выкладывали объявление, немного погорячились, написав про первую береговую линию. В целом все остальное сходится. Для любителей дворцов в Анапе предложение может показаться весьма заманчивым, необходимо только иметь весьма круглую сумму.