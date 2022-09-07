В парке «Краснодар» сообщили о бесплатном входе в Японский сад

Фото: t.me/parkkrd

В парке «Краснодар» установили электронные терминалы. Они появились перед входами в Японский сад. Понимания, для чего предназначены блоки, не было. Некоторые предположили, что вход на территорию будет платным, так как на оборудовании есть поверхность для приема бесконтактных карт.

Но в администрации парка «Краснодар» опровергли информацию о платном входе в будущий Японский сад.

- Друзья, парк – это общественное пространство и вход в него бесплатный для всех! У входа в Японский сад установлены информационные киоски (ИНФОМАТЫ), которые будут содержать полезную информацию для посетителей: карту объектов сада, а также интересные факты о каждом объекте, расположенном в Японском саду, - сообщается на официальной странице парка в Telegram-канале.

О дате открытия Японского сада пока ничего не сообщается. Ранее говорилось, что новую очередь откроют в сентябре. Есть предположения, что двери распахнутся в День города – 24 сентября.

Судя по фотографиям с воздуха Евгения Таранжина, которого уже прозвали летописцем строительства парка Галицкого, стройка в новой локации до сих пор продолжается. Кроме этого, строительные работы развернулись через дорогу от стадиона молодежной команды. Есть версии, что Галицкий не остановится на открытии Японского сада, а порадует горожан новыми очередями масштабной зоны отдыха.

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