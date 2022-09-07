Пьяный вандал разнес инсталляцию «Победа» на Кубани

Мужчина три раза ударил по инсталляции и повредил ее

В Щербиновском районе Кубани местный житель разнес инсталляцию «Победа». За повреждение на вандала завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Все произошло 20 августа в станице Старощербиновской. 23-летний парень в этот вечер изрядно выпил. Отдыхая в Щербиновском парке 40-летия Победы, хулиган настолько потерял рассудок, что повредил установленную здесь инсталляцию, - отметили в ведомстве.

Известно, что на инсталляции, посвященной событиям Великой Отечественной войны, изображены воины, защищавшие Родину. Тогда, будучи пьяным, мужчина подошел к ней и больше трех раз ударил кулаками. Инсталляция «Победа» была сильно повреждена.

Но от наказания за силовые приемы и осквернение инсталляции парню уйти не удалось – позже его задержали и завели уголовное дело. На допросе мужчина во всем признался. Сейчас решается вопрос об аресте вандала. Теперь за поврежденную инсталляцию ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

- Органы следствия намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ход расследования дела поставлен на контроль руководителем краевого СУ СК Андреем Масловым.

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