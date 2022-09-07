Звезда ФК «Сочи» раскритиковала руководство команды

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Безумное лето выдалось у «Сочи». Буквально за месяц команда лишилась тренерского штаба и ключевых игроков. Причем случилось это после лучшего сезона в истории «барсов».

В прошлом году южане впервые взяли медали чемпионата России. Причем сразу – серебро. И лишились лидеров. Вместе с Владимиром Федотовым они уехали на повышение в Москву – в ЦСКА.

Туда звали и Кристиана Нобоа. Лучшего игрока прошлого сезона РПЛ. Но сменить прописку эквадорцу не дали. Его трансфер заблокировали боссы клуба.

После поражения от «Краснодара» - второго подряд для «Сочи» - Нобоа вышел к прессе и заявил, что его вынудили остаться на юге.

- Мне сказали, что никак: "Ты остаешься, и все. У тебя год контракта, и все», - заявил эквадорец в интервью rusfootball.info.

По данным СМИ, полузащитнику предложили двухлетний контракт. И он уже дал согласие на переход. Но трансфер заблокировало руководство. Так оно лишило игрока шанса биться за медали.

- Нам ничего не говорили. Останься Кассьерра и Родригао - мы бы боролись за хорошее место. Их нет, усиления нет - как бороться за второе место? – заключил игрок.

После восьми туров чемпионата России «Сочи» идет на седьмой позиции с 13 баллами. Он уже на семь очков отстает от лидирующего «Зенита». Зато зажигает Кристиан Нобоа. Он наколотил уже шесть мячей в новом сезоне и включился в гонку снайперов лиги. Чаще отличались всего два футболиста в России: Квинси Промес и Эдуард Сперцян (по семь раз).