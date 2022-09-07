В Краснодарский край расхотели переезжать

Приезжать на ПМЖ стали реже Фото: Максим ПЕСКОВ

Россияне реже стали переезжать в Краснодарский край. Об этом свидетельствует объективная статистика Краснодарстата за январь - июнь 2022 года.

В прошлом году в аналогичный период ведомство фиксировало 17,9 тысячи переселенцев, а в этом году только 3,4 тысячи.

То есть приехали жить в регион 73,1 тысячи человек, но одновременно покинули его 69,7 тысячи.

Внутри региона миграция тоже невысока - 3 тысячи человек. И это ниже прошлогодней на 13 процентов.

За границу выехали из Краснодарского края 17 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Больше всего жителей Краснодарского края переехали в Украину, Армению, Казахстан и Таджикистан.

Напомним, снижение миграционного прироста статисты фиксируют с января. Специалисты говорят, что это объясняется в первую очередь существенным подорожанием жилья. За прошлый год Кубань обскакала даже столичные регионы по росту цен на квадратные метры.

Действительно, продав дом в отдаленном сибирском поселке, еще пару лет назад можно было купить квартиру в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Теперь жилье даже в печально знаменитом районе кубанской столицы стоит дорого.

Близость фронтов спецоперации ВС РФ тоже является фактором, чтобы поменять планы на жизнь, убеждены специалисты.

К слову, по данным на 1 апреля в Краснодарском крае проживают 5,67 млн человек. Более половины из них (3,17 млн) живут в городах.